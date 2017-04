Edgardo Bauza: "a mí no me tuerce nadie, ni nada, y menos lo que dicen"

El director técnico Edgardo Bauza sostuvo ayer que a él "no lo tuerce nadie, ni nada, y menos lo que dicen", en alusión a su continuidad al frente del seleccionado argentino de fútbol, tras la derrota contra Bolivia por 2-0 en los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar de La Paz, por la 14ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.

"Me parece bárbaro que las nuevas autoridades que asumirán mañana en la AFA revisen todos los contratos. Pero a mí no me tuerce nadie, ni nada y menos lo que dicen. Me siento respaldado por los dirigentes y los jugadores", aseguró Bauza en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El entrenador santafesino, de 59 años, se mostró con un mal semblante, aunque reaccionó con firmeza frente a las consultas sobre su continuidad.

"Siempre los técnicos dependemos de los resultados no sé porque me preguntan tanto por eso", agregó Bauza con un tono desafiante.

"Estamos preocupados y dolidos porque a nadie le gusta perder. Pero los jugadores están acostumbrados a la presión. Hay que seguir peleando", puntualizó el ex DT de San Lorenzo.

Y continuó: "Tanto los jugadores como el cuerpo técnico estamos firmes porque sabemos lo que tenemos que hacer. De la primera citación (triunfo sobre Uruguay en Mendoza y empate ante Venezuela) a esta (victoria contra Chile y derrota con Bolivia) mejoró la relación entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en lo que viene", subrayó.

Bauza además analizó el partido. "En el primer tiempo nos costó tener la pelota, pero en el segundo mejoramos. Manejamos el balón y contamos con más posibilidades de elaborar jugadas de riesgo. Igual es imposible de comprar con el encuentro ante Chile porque hice ocho cambios y jugamos en la altura", detalló.

"Hoy jugaron los que tenían que jugar y entraron los que tenían que entrar. No ingresó (Paulo) Dybala, pero a la vez no lo hicieron otros. La lesión de (Ramiro) Funes Mori obligó a que lo reemplazara (Matías) Caruzzo. (Sergio) Agüero sustituyó a un (Angel) Correa cansado y (Marcos) Acuña a (Enzo) Pérez. Hice los cambios para un beneficio del equipo", finalizó.