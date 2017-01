El Patagónico | Deportes - 29 enero 2017 Edgardo Bauza: "algunos jugadores será difícil que lleguen al Mundial" "Hay cinco o seis jugadores del plantel actual con una edad complicada, pero habrá que ver en su momento, hoy no puedo descartar a nadie. Dependerá del momento de cada jugador, de cómo estén y de las posibilidades que tenga en ese puesto", remarcó el técnico de la selección argentina. Sin embargo, aclaró que "primero hay que clasificar y la próxima fecha de las Eliminatorias será determinante para ese objetivo".

El DT del seleccionado argentino, Edgardo "Patón" Bauza, avisó ayer que "algunos jugadores será difícil que lleguen" al próximo Mundial Rusia 2018, por el recambio generacional que deberá encarar una vez lograda la clasificación.

"Hay cinco o seis jugadores del plantel actual con una edad complicada, pero habrá que ver en su momento, hoy no puedo descartar a nadie. Dependerá del momento de cada jugador, de cómo estén y de las posibilidades que tenga en ese puesto", declaró en una nota concedida a TyC Sports en Mar del Plata.

En sus últimas dos convocatorias para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Bauza llamó a seis futbolistas con edad superior a los 30 años: los defensores Martín Demichelis (36) y Pablo Zabaleta (32); los mediocampistas Javier Mascherano (32), Lucas Biglia (cumple 31 el lunes próximo) y Fernando Belluschi (33) y el delantero Ezequiel Lavezzi (31).

"El recambio será un problema posterior, primero hay que clasificar y la próxima fecha de las Eliminatorias será determinante para ese objetivo", vaticinó Bauza luego de adelantar que convocará entre "30 y 32 futbolistas, probablemente a varios del ámbito local".

Argentina recibirá el jueves 23 de marzo a Chile en el estadio Monumental de Núñez, y cuatro días más tarde visitará a Bolivia en la altura de La Paz.

"La convocatoria será amplia porque tenemos catorce futbolistas amonestados. Entre (Matías) Caruzzo (San Lorenzo) y (Jonatan) Maidana (River) saldrá el reemplazante de (Ramiro) Funes Mori para jugar con Chile", reveló.

El clásico trasandino, correspondiente a la 13ª fecha, es de vital importancia para Argentina porque, de vencer a su rival, reingresará en zona de clasificación directa para Rusia 2018.

De momento, los chilenos ocupan el cuarto puesto con 20 unidades –las mismas que Ecuador– y el seleccionado "albiceleste" se ubica con una menos en el quinto lugar que acredita a la disputa en un repechaje.

En otro tramo de la nota, Bauza aceptó que "(Angel) Di María es un jugador difícil de reemplazar" en la selección, al margen del capitán Lionel Messi, pues entendió que "hace rato que no hay futbolistas de mitad de cancha con ese ida y vuelta".

Luego elogió al delantero cordobés Paulo Dybala como "el jugador del futuro" en el fútbol argentino y, en la misma línea, destacó que el santafesino Lucas Alario, de River, "es un goleador nato, muy interesante, porque está siempre activo para definir".

En relación al presente, Bauza comentó que viajará los próximos días a Manchester para hablar con el catalán Josep Guardiola "sobre la situación de (Sergio) 'Kun' Agüero", quien ya no goza de titularidad indiscutida en el City.

Finalmente, reflejó su habitual optimismo para el porvenir del seleccionado, apoyado en "un plantel con muchos deseos" de cortar una sequía que este año cumplirá 24 años, tras la última conquista en la Copa América Ecuador 1993.

"Se lo dije a los jugadores: mi sueño es que Argentina vuelva a jugar una final de Mundial y la gane. Me sientoa muy maduro, confiado en que sea posible, pero primero hay que clasificar", concluyó.

