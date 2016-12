"Educadoras Argentinas" se llama desde ayer el bulevar vecino al Colegio Del Sol

En el inicio de la ceremonia se recordaron las palabras con las que Marita Barceló inició su tarea educativa hace 25 años en el Colegio Patagónico del Sol: "nacimos repensando la educación apartir de repensar al hombre, a partir e repensar la vida pensamos que si permitimos a nuestros chicos que se expresen, que opinen, que aprendan a escuchar al otro. Si les enseñamos a investigar, a compartir los logros, si brindamos un espacio de reflexión y respeto para su aprendizaje estamos formando en ellos una conducta autónoma que podrán ejercer en todos los órdenes de la vida".El concejal Nicolás Caridi entregó copia de la Ordenanza N°12.219, a través de la cual se designa "Educadoras Argentinas" al bulevar ubicado en Monseñor D'Andrea entre Estados Arabes y José María Rodrigo, en honor a María Antonieta Barceló y Olga Cossettini.Esta resolución surgió a partir de la inquietud de un grupo de alumnos de sexto año que decidió investigar sobre el origen de la escuela, su fundadora y la corriente educativa que gestó este movimiento constructivista en la ciudad.Con la presencia de las banderas de ceremonias se hizo una evocación a la figura de ambas educadoras. "La Escuela del Sol no fue solo una escuela de alumnos fue y es una institución educativa de familias que apostaron a una utopía y que todos los días la renuevan cruzando este boulevard que guarda muchos recuerdos", se destacó.Durante el acto habló Susana Stefanoy, quien al pronunciar palabras sobre Barceló indicó: "era una educadora por vocación, una mujer increíble que contagiaba alegría, una persona íntegra que todo el tiempo se planteaba desafíos. Era humilde en su grandeza y tenía el don de despertar el ser mejores. No nos decía cómo hacer o qué hacer, ella hacía y despertaba en cada uno de nosotros lo mejor y hoy es nuestra luz inspiradora, nos reconocemos en cosas de ella, vive en nosotros y logró trascender".Asimismo el estudiante de sexto año, Felipe Madueño -al referirse al proyecto que desarrollaron para llegar a la imposición de este nombre al bulevar-, puso en valor el modelo de formación que reciben en ese establecimiento y destacó que el proyecto despertó el interés de alumnos, padres y docentes.El destino les puso en el camino a una docente que tuvo la suerte de compartir con Olga Cossettini sus días de trabajo educativo y quien fue su colega Veyi Biancohablío sobre este homenaje . "Es una maravilla compartir esta mañana con gente que va a conocer a Olga, una mujer que entre tantas cosas anónimas entre 1925 y 1950 desarrolló la experiencia más luminosa que se produjo en Argentina y que trascendió porque convivió con los chicos en la naturaleza".También subrayó que Olga Cossettini fue un ejemplo de ser humano y maestra aunque la exoneraron como directora cuando vieron que era una escuela de seres pensantes y porque había hecho una escuela única en su estilo, indicó.Las hijas de Marita Barceló, mientras tanto, agradecieron a los presentes por el acompañamiento en estos años de tarea institucional. Resaltaron que el modelo de enseñanza propuesto fue sumamente valioso. "Mamá era humilde y no hubiera querido homenajes pero agradecemos el trabajo" de los chicos que analizaron la historia para lograr este espacio, resaltaron.También la directora del establecimiento, Lorna Cárcamo recordó el trabajo de Barceló apostando al modelo constructivista de educación. Mientras, el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, en representación del municipio, instó a cuidar este espacio verde y valoró el trabajo de los alumnos que desarrollaron el proyecto y lograron la ordenanza.