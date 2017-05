El Patagónico | Regionales | CULTURA - 03 mayo 2017 El 4° Encuentro de Pedagogía Musical promete ampliar los sonidos de los niños La propuesta nació de dos docentes del Instituto de Formación 806 que buscan abrir y ampliar el mundo musical infantil como conocimiento educativo. Esta edición del Encuentro de Música y Pedagogía al Sur contará con músicos nacionales e internacionales. Habrá talleres y conciertos para toda la familia.

La coordinadora del Programa de Extensión del Instituto de Formación Docente N° 806, Adriana Sosa, y el docente Marco Vilches son los organizadores de la cuarta edición del encuentro de pedagogía musical que se desarrollará desde mañana hasta el domingo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La propuesta reúne como en los últimos cuatro años a docentes, estudiantes, músicos, padres y abuelos que se interesan por el intercambio y el crecimiento musical infantil. Los talleres y conciertos se desarrollarán en el edificio de la Escuela de Arte donde funciona el Instituto 806 y en el Centro Cultural Rada Tilly.

En diálogo con El Patagónico, Adriana Sosa, explicó que la iniciativa del encuentro "nace con la idea de los profes inquietos de empezar a buscar otras propuestas que veíamos que no estaban pasando en las aulas y que estaba esta necesidad de capacitación".

Además, "el convencimiento de la educación musical no sólo es cuestión de escuela sino que abarca a un público más amplio como la familia o cualquier persona que esté compartiendo tiempo con un niño y puede educarlo musicalmente", analizó la docente.

Por esa razón, la propuesta está abierta a toda la familia, quienes podrán disfrutar de distintos talleres y conciertos de música. "Un poco la propuesta que venimos trayendo hace cuatro años es ampliar el repertorio que se escucha en las casas o en las escuelas", señaló la coordinadora del ISFD N° 806.

Los docentes se interiorizan en la música folclórica nacional o latinoamericana que "no son las que habitualmente se escuchan en los medios de comunicación", apuntó Sosa. Asimismo, se busca "traer otras propuesta y abrir los sonidos que no son los habituales en los chicos".

Con los talleres que se darán a los largo de las cinco jornadas se indagará en "escuchar música con elementos cotidianos, de manera muy creativa, con propuestas de mucho juego para los niños", describió.



TALLERES Y CONCIERTOS

La primera actividad que forma parte del encuentro de pedagogía infantil fue el taller de luthería familiar denominado "Toco con Poco" que se realizó durante el fin de semana en el Centro Cultural Rada Tilly. Estuvo a cargo del docente cordobés Miguel Lúquez, quien enseñó a construir instrumentos con elementos de usos cotidianos "buscando un objetivo sonoro", explicó Adriana.

Ya a partir de mañana comenzará la primera de las cuatro jornadas que se desarrollarán en el Instituto de Formación Docente N° 806. La apertura será a las 17 con el concierto del dúo brasileño "Música para Chicos". Luego, arrancarán los talleres para docentes y padres interesados en las temáticas del encuentro.

Durante ese mismo día habrá un espacio de exposición de materiales y venta de discos e instrumentos "que no se adquieren en los comercios comunes". El viernes habrá una mesa de ponencia y debate: "Enajenación y escolarización de la infancia y su sonido" brindada por el profesor y músico de Neuquén, Gabriel Henríquez.

Esa jornada cerrará con una ronda de canciones de la cantante Georgina Hassan, quien "viene de Buenos Aires para compartir un poco de su música".

El sábado a la mañana el comodorense Marcelo Sosa dará el taller "Taracata tara ta", y después el grupo de música oriundo de Buenos Aires, Borde Verde, dará un concierto para niños. A las 19 en Centro Cultural Rada Tilly, Georgina Hassan, estará el concierto denominado Música y Palabras.

Y el domingo a partir de las 11 el encuentro finalizará con el taller familiar a cargo del grupo brasilero "Cantigas e Brincadeiras" en el Centro Cultural Rada Tilly. Desde las 17 tocarán todos los grupos invitados.

La propuesta se ampliará con grupos musicales que visitaran escuelas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El artista local concurrirá a Sarmiento y el dúo brasileño irá con su propuesta a Trelew, San Julián y Pico Truncado.

Las actividades son abiertas a todo el público y para mayor información e inscripciones los interesados pueden enviar un mail al correo electrónico encuentromusicasur@hotmail.com o ingresar a www.facebook.com/encuentromusicasur/.





