El 70% de la población con ingresos gana menos de $15.000, según el INDEC

El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 30 junio 2017

El 70% de la población con ingresos ganaba al término del primer trimestre del año hasta 15.000 pesos, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al dar a conocer los resultados al primer trimestre del año.

Este es el ingreso total individual, que tiene la particularidad de incluir en el mismo a las diversas fuentes de ingreso individual, tanto las laborales como las no laborales. "Es decir que comprende a los ingresos provenientes del trabajo, así como también otras fuentes, como por ejemplo las jubilaciones y pensiones o subsidios", destacó el informe del Indec.

Según esta medición el 10% más pobre de la población reunía el 1,4% del ingreso, mientras que el 10% más rico, el 31,6%.

Si se toma el 30% de la población con mayores ingresos, este grupo reúne el 62%, mientras que el 30% más pobre retiene el 8,7%.

Sin embargo, si se toma solamente a los ocupados, tanto asalariados como independientes, el 10% más rico concentra el 27,5% del ingreso, mientras que el 10% más pobre el 1,4%.

Ahora si se toma el tercio más rico, la concentración del ingreso alcanza a 56,5%, mientras que el tercio de menores ingresos reúne el 9,3%, informó el INDEC.

No hubo comparaciones respecto a la medición del primer trimestre del 2016 porque en ese período el INDEC se encontraba revisando todos los métodos de medición, luego de la intervención en el organismo, dispuesta en 2006.

Por otro lado, el el Índice de Salarios creció al término del primer trimestre del año 5,8%, producto de una suba del 6,7% en los ingresos de los Trabajadores No registrados, del 6,2% de los Privados Registrados, y del 4,7% en los del Sector Público, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El Índice total verificó un incremento de 2,9% durante marzo respecto de febrero como consecuencia del incremento de 1,5% del Sector Privado registrado, un aumento del 4,0% del sector público. y de 4,9% en el sector privado no registrado.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo ayer que el desafío es "producir más y dar un salario digno", al tiempo que consideró necesario que haya "un sistema más progresivo de aportes y contribuciones".

"Hay que dar un debate civil sobre los convenios que están en discusión. El desafío es producir más y dar un salario digno. Es necesario un debate maduro sobre estas cuestiones", dijo el ministro en el encuentro sobre Trabajo e Inclusión organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en el hotel Sheraton del barrio de Retiro.

El funcionario afirmó que "este año ya se cerraron el 80 % de las paritarias", en donde "más del 30%" de los acuerdos alcanzados incluyeron cláusulas vinculadas con la productividad.



