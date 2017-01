El Patagónico | Deportes - 21 enero 2017 El 9º Torneo Hóckey Playas sale a escena en Rada Tilly El lanzamiento se realizó ayer en la sede del Club Náutico, entidad organizadora del campeonato que se desarrollará entre hoy y mañana, con 171 partidos en total. La acción arranca a las 12:30. Participan las categorías Primera Damas, Primera Caballeros, Mamis, Sub 17 Damas y Sub 14 Caballeritos.

Se realizó ayer el lanzamiento oficial de la 9ª edición del Torneo Hóckey Playas, que se desarrollará entre hoy y mañana en Rada Tilly.

La ceremonia de presentación tuvo lugar en la sede del Club Náutico ubicada en la costanera, en la avenida Armada Argentina, en presencia de los equipos, con autoridades y sponsors.

Serán 70 equipos en total, con 5 categorías: Mamis, Primera Damas, Primera Caballeros, Sub 17 Damas y Sub 14 Caballeritos. Asimismo, se jugarán 171 partidos durante ambas jornadas (110 hoy y 61 mañana).

Organizado por el Club Náutico Rada Tilly, el certamen cuenta con el auspicio de las empresas PAE y OSDE; y en esta edición fue declarado de interés municipal por parte del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, junto a todos los eventos deportivos de la temporada 2017 que son promovidos desde la Secretaría de Deporte y Turismo Municipal de Rada Tilly.

En materia de inscriptos, esta novena edición tuvo un récord de 70 equipos anotados. Llegan deportistas desde El Chaltén, Esquel, Caleta Olivia, Pico Truncado y Sarmiento, sumados a todos los equipos locales de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Habrá en total cinco canchas, con una dinámica de juego que prevé la realización de 18 partidos por cancha cada día, con 8 árbitros nacionales.

En rueda de prensa, los referentes del club en compañía de funcionarios municipales coincidieron en rescatar el crecimiento de la propuesta que llevó a que este verano se tenga que diagramar un nuevo campo de juego para atender el nivel de demanda de esta edición.

"Queremos agradecer a todos los auspiciantes que se suman a esta propuesta para que Rada Tilly vuelva a tener relevancia en sus playas. Como así también felicitar a sus organizadores", recalcó el intendente de la villa balnearia Luis Juncos.

Luego de las palabras de Juncos, los principales sponsors del evento – PAE y OSDE- ratificaron la apuesta que año a año dan por el evento que empieza hoy a vivir su 9° edición.

"Que Rada Tilly siga construyéndose como una plaza es algo que debemos valorar. Y felicitar al club Náutico que pone a la villa balnearia en un lugar destacado", comentó a modo de síntesis Daniel Jaremtchuk, gerente de OSDE.

Como novedad, Maite Otegui (representante de la subcomisión de Hóckey del Club Náutico) enumeró que además de las canchas que se suman este verano. A raíz de la cantidad de equipos. También se sumaron nuevos árbitros nacionales a la competencia que tendrá encuentros de 20' de duración.

"Por la seguridad de los presentes, este verano en la bajada 10 vamos a disponer de un doble vallado que debe estar libre en todo momento, dado que es para uso exclusivo del personal de la ambulancia en caso que haya alguna eventualidad. Además de ello es para preservar al público. Por eso pedimos que todos colaboren", recalcó.

Por la noche, la fiesta de la playa se trasladará al boliche céntrico .Com, donde solo podrán acceder los participantes del Seven mayores de 18 años. Para ello la organización entregará las entradas correspondientes en la arena y en forma anticipada.

Mañana al finalizar las instancias de definición, con las Copas Challenguer en juego, se dispondrá un tercer tiempo para todos los que con su juego pudieron animar una nueva apuesta del Club Náutico Rada Tilly.

