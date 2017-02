El Patagónico | Regionales | EXPOSICION GANADERA - 06 febrero 2017 El abigeato, la presión tributaria y la incomunicación entre los reclamos centrales La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia destacó ayer, en el discurso inaugural de la 79ª Exposición Ganadera, las acciones y el diálogo permanente conseguido con las gestiones nacional y provincial, pero reclamó mayor acompañamiento y la decisión política de bajar la presión tributaria para mejorar la producción.

A diferencia de lo que sucedía para con las anteriores gestiones nacional y provincial, en los discursos pronunciados ayer, tanto por el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro, Federico Pichl, como por el titular de Confederaciones Rurales Argentina, Dardo Chiesa, hubo agradecimientos para las decisiones adoptadas por las gestiones de Mauricio Macri y Mario Das Neves.

En primer término, Pichl destacó “el buen trabajo que se desarrolló durante el año pasado con el Gobierno de la Provincia del Chubut” del que dijo saldrá el plan ganadero provincial. También, el dirigente ruralista destacó la incorporación al presupuesto 2017 de las exenciones tributarias requeridas durante varios años, vinculadas en lo sustancial con el impuesto inmobiliario y el impuesto a los ingresos brutos.

En ese plano, el dirigente ruralista destacó el trabajo de la diputada Cristina de Luca, de Chubut Somos Todos, y de Manuel Pagliaroni, de Cambiemos, por el proyecto de cuidadores rurales. Pichl también elogió la predisposición del senador nacional Alfredo Luenzo, de Chubut Somos Todos, y las acciones realizadas por el gobierno provincial.

Así, señaló la decisión del gobernador Mario Das Neves de reemplazar “el viejo y querido puente Nolan” sobre el Río Chico en la ruta provincial 27 y otras acciones del gobierno provincial.

De todos modos, Pichl dijo que es necesario contar con mayor decisión para “terminar con el abigeato, el incremento de la población de guanacos y la incomunicación que hoy provoca enormes daños a miles de hombres y mujeres y desalientan a los jóvenes a trabajar en el campo”.

Tanto como posteriormente indicó Chiesa, el abogado comodorense reclamó que "se termine la presión tributaria ejercida por el Estado Nacional sobre nuestro sector” ya que, pese a las buenas medidas parciales que se adoptaron, “los impuestos al trabajo impiden la creación de nuevos empleos registrados y restan competitividad no solo al campo, sino también a la industria lanera”.



DANTE CHIESA:

"NECESITAMOS MAS"

Dante Chiesa, de Confederaciones Rurales Argentinas, destacó las decisiones adoptadas por el gobierno nacional, como la eliminación de retenciones, el tipo de cambio y la imposición de la libertad de mercado, pero dijo que eso no alcanza ya que “nos permitió volver a la normalidad, pero hay que avanzar hacia el futuro”.

El dirigente ruralista aclaró que no estaba pidiendo una devaluación, porque “eso genera mayor inflación”, pero consideró que el tipo de cambio a 16 pesos “encorseta a la producción” y pidió que se bajen los impuestos al trabajo.

“No estamos hablando de bajar sueldos, sino que se eliminen la presión tributaria que hoy tiene el productor y que hace que sea muy difícil sostener los puestos y sobre todo crear nuevos, que es lo que se haría sin tanta carga”, puntualizó.



"ESTA GESTION TRABAJA"

El vicegobernador Mariano Arcioni llegó a la Rural con el saludo “del gobernador Mario Das Neves, cuyo gobierno siempre apoya y está cerca del productor y del campo”, y luego detalló todas las acciones que se están desarrollando desde Provincia para mejorar la competitividad del sector.

Como primer punto dijo que el Plan Ganadero Provincial, en el que trabajó primero el ministro Hernán Alonso y ahora Pablo Mamet, ya está listo para implementarse, luego detalló los créditos que se otorgan desde CORFO y la obra pública que se está realizando, entre otras la construcción del nuevo puente que reemplazará al Nolan sobre el Río Chico, y las tareas que en los canales de riego se están haciendo desde el Instituto Provincial del Agua.

Luego de asegurar que también se está trabajando sobre el tema guanaco, que dijo que “hay que verlo más como un recurso que como un problema”, el vicegobernador recordó que la semana pasada se entregaron equipos de comunicación para los productores del interior.

“Esta gestión, conducida por Mario Das Neves, siempre va a estar a disposición para seguir trabajando para atender las necesidades del campo, que fue tan vapuleado e ignorado tiempo atrás”, concluyó.

