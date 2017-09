El Patagónico | Deportes - 21 septiembre 2017 El acuatlón comodorense tiene cinco clasificados a los "Evita" nacionales En Femenino, accedieron a la final Valentina Ivanovic y Celina Manon Reynoso en Sub 16, mientras que en Sub 14 lo hicieron Morena Miranda y Ana Luna Guerello. En Sub 14 Masculino clasificó Gerónimo Perea. Esta última etapa se realizará en Mar del Plata.

La delegación del Complejo Huergo de Acuatlón estuvo presente en las instancias provinciales de los Juegos Evita, participando con más de 25 atletas y quedando clasificados a la final en Mar del Plata, cinco de Comodoro Rivadavia de los ocho que están en la selección.

En Femenino, clasificaron a la instancia nacional de la categoría Sub 16 Valentina Ivanovic (1º) y Celina Manon Reynoso (2º). En Sub 14 accedieron Morena Miranda (1º) y Ana Luna Guerello (2º). En Sub 14 Masculino clasificó Gerónimo Perea (1º).

Jorge Bellido, coordinador de la actividad, remarcó: "El resultado de estas clasificaciones, es un trabajo que se viene haciendo desde hace cinco años. Comenzamos con un grupo de chicos que los citábamos los sábados a correr en el estadio; les dábamos atletismo una vez a la semana, luego cada uno nadaba en su pileta, en sus horarios".

Asimismo, ponderó el hecho de contar con más espacios año tras año, para el crecimiento de la disciplina. "Desde el año pasado estamos en el Huergo gracias a Comodoro Deportes, que nos cedió la pileta, y este año nos dieron más horarios. De entrenar una vez a la semana, tenemos seis entrenamientos a la semana, pasamos a tener 3 estímulos de atletismo y 3 estímulos de natación", enfatizó.

"Vienen chicos del San Cayetano, de Kilómetro 8, de Diadema, de todos los barrios. Este año ha crecido tanto que estamos en el proyecto de 'Escuelas de Iniciación Deportiva' a nivel nacional, que lo desarrolla el ENARD. Todo lo que hacemos nosotros, lo está viendo el CeNARD y la Asociación Argentina de Triatlón", aseguró

El acuatlón es una prueba combinada. Los menores de 14 nadan 100 mts., salen, se cambian y corren 1.000 mts. Los menores de 16 nadan 400 mts. para luego realizar 3.000 mts. de pedestrismo. Puede ser en forma individual o en postas, pero en las postas, ambos atletas realizan las dos disciplinas.

En este momento, en Chubut hay cuatro escuelas: dos en Comodoro Rivadavia, una en Esquel y la otra en Puerto Madryn. La actividad tuvo un crecimiento importante en estos últimos años, con el único límite que es la falta de natatorios. "Hoy en día están saturados y con la llegada de la pileta olímpica quizás pueda crecer más", agregó Bellido.

Los horarios son: martes, jueves (las 18:00) y sábados (11:00) atletismo. Los miércoles, viernes (21:00) y sábados (18:00) natación.

