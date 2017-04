Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | AVIACION - 13 abril 2017 El aeroclub comodorense organiza un encuentro aeronáutico solidario A partir de mañana y hasta el domingo se realizará el evento que tiene el acompañamiento de "Comodoro Solidario" en el barrio Industrial. Habrá vuelos de bautismo y se espera la presencia de 35 aeronaves de toda la región.

Con el presente que vive Comodoro Rivadavia, no son pocas las instituciones que piensan en realizar diferentes actividades solidarias para ayudar. Cada gesto o cada granito de arena suman y mucho en esta situación donde la lluvia castigó como nunca antes a la capital petrolera.

Y el aeroclub local no será la excepción. Este fin de semana realizará un festival aeronáutico para festejar el aniversario del club, y será a beneficio de los damnificados por el temporal. La fecha del cumpleaños es el 25 de abril y cumplirá 82 años de vida, y lo festejará dando uno mano a los que más necesitan.

El presidente del aeroclub de Comodoro Rivadavia, Luis Oller, brindó detalles a El Patagónico y adelantó "nosotros siempre hacemos un festival aeronáutico para celebrar el cumpleaños del club, y esto se venía organizando hace un tiempo. Lamentablemente, lo que pasó en la ciudad hizo que lo hagamos solidario junto a la gente de 'Comodoro Solidario' que nos darán una mano durante los tres días de actividad".

El dirigente adelantó el modo del evento donde no se recibirán donaciones como en muchos casos ocurre. En esta oportunidad será distinto, con otra modalidad. "Vamos a cobrar un entrada a un precio módico para mayores de 12 años, y los menores ingresarán gratis. Lo que se recaude con eso y con los vuelos de bautismo será para cubrir el evento y el resto será destinado para comprar las cosas que hacen falta en la ciudad. Eso se hará por intermedio de Comodoro Soldiario. No pedimos cosas. Se comprará lo que haga falta", remarcó Oller.

El aerocolub cumplirá 82 años el 25 de abril, y para este fin de semana esperan alrededor de 25 aeronaves que llegarán desde diferentes localidades del país, como así también de Chile y Uruguay. "Siempre elegimos hacer la actividad antes por semana santa. Vienen aviones de diferentes lugares. Estuvimos a punto de suspenderlo, pero se puede hacer a beneficio, y además sacarle una sonrisa a la gente. Habrá vuelos de bautismo, y acrobacias. Viene gente de Chile, Uruguay como así también del norte de Argentina. A su vez, se sumará el Ejército Argentino y también Prefectura".

