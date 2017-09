Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 10 septiembre 2017 El "Aguilucho" derrotó a Diadema y sigue en lo alto del torneo Inicial B Con goles de Christian Pacheco y Andrés Vargas, Próspero Palazzo ganó 2-0 y sumó la octava victoria en el certamen para seguir arriba en la tabla de posiciones. El arquero de Diadema Ariel Heredia le contuvo un penal a Brian Barría en el complemento. En los otros tres partidos, Unión San Martín Azcuénaga goleó 4-1 a Nueva Generación y continúa como escolta, Laprida del Oeste le ganó 2-1 a Ferrocarril del Estado, mientras que Deportivo Portugués venció por 1-0 como visitante a Rada Tilly.

En uno de los partidos jugados ayer por la 11ª fecha del torneo Inicial B de fútbol de Comodoro Rivadavia, Próspero Palazzo derrotó 2-0 a Argentinos Diadema y sigue arriba en la tabla de posiciones. El conjunto que dirige Daniel Gueicha dominó el juego desde el pitazo inicial, y si bien en el complemento la pelota la manejó la visita, el resultado nunca corrió riesgos y fue un justo ganador. En el arranque del complemento, Ariel Heredia le contuvo un penal al arquero Brian Barría.

El conjunto de Kilómetro 27 entró al campo de juego a un ritmo inferior al de Palazzo, y lo pagó caro en el marcador. Antes de los 7m abrió la cuenta el goleador de la B, Christian Pacheco, quien prácticamente no había tocado la pelota. Joaquín Villarroel dominó sobre la izquierda, se sacó un hombre de encima y habilitó al "hombre del gol". El ex Portugués y Newbery sacó un remate desde el vértice izquierdo del área que dejó sin reacción a Heredia para abrir el partido.

A Diadema le costó generar juego, y más al estar en desventaja. Y Palazzo buscó el segundo gol que encontró de pelota parada sobre los 20m. Un tiro libre al costado de la medialuna fue bien aprovechado por el local. Pacheco la tocó para Vargas, y el ex Huracán y Ferro le pegó potente al poste derecho. La pelota picó antes del cuerpo de Heredia, y el arquero de Kilómetro 27 la tuvo que ir a buscar al fondo del arco.

Sin demasiado juego vistoso, y algunos roces se terminó la primera etapa en zona norte, y en el inicio del complemento el "Aguilucho" tuvo una chance inmejorable para sentenciar la historia con un penal a favor. Poblete derribó a Pacheco con el cuerpo en el área y De La Fuente cobró la pena máxima. Todos pensaron que al goleador nadie le sacaría el disparo, pero el arquero lo pidió. Barría se paró recto a la pelota y la tiró a media altura, donde estaba Heredia para anotarse en las incidencias del juego. Los ojos brillosos en el arquero local fueron una muestra de impotencia.

Ahí Diadema se dio cuenta que no era imposible generar juego, y Gómez se puso en sintonía con Pardo, y en el fondo Sobarzo y Poblete comenzaron a despejar todo lo que andaba cerca. Solo le faltó la definición a los de Kilómetro 27 al menos para descontar.

Palazzo ganó bien y sigue firme en la cima de la tabla. En la próxima fecha visitará a Laprida del Oeste, que ayer derrotó a Ferrocarril del Estado 2-1. Diadema por su parte, recibirá a Unión San Martín Azcuénaga en escenario a confirmar, debido a que su campo de juego fue suspendido de manera provisoria.



SINTESIS



PALAZZO 2 - DIADEMA 0

Próspero Palazzo: Brian Barría; Ezequiel Latorre, Christian Groppa, Francisco Varisco, y Carlos Groppa; Andrés Vargas, Alejandro Soto y Brian Campos; Emiliano Luquez; Christian Pacheco y Joaquín Villarroel. DT: Daniel Gueicha.

Argentinos Diadema: Ariel Heredia; Lucas Ramos, José Poblete, Damián Sobarzo y Brian Calderón; Ezequiel González, Lucas Pacheco y Leonardo Gallardo; Manuel Gómez; Maximiliano Pardo y Franco San Martín. DT: Mario Perezlindo.

Figura: Christian Pacheco (PP).

Cancha: Palazzo.

Goles PT: 7m Christian Pacheco (PP) y 19m Andrés Vargas (PP).

Cambios ST: 15m Leonardo Guerrero x Gallardo (AD), 20m Franco Hernández x González (AD), 33m Nicolás Rojas x Pacheco (PP), y Abel Antinopay x Vargas (PP), 36m Mauro Calbucoy x Gómez (AD).

Incidencias: 3m Ariel Heredia (AD) le contuvo un penal a Brian Barría (PP).

Arbitro: Roberto De la Fuente.



PANORAMA DE LA 11A. FECHA



Ayer

- Próspero Palazzo 2 / Argentinos Diadema 0.

- USMA 4 / Nueva Generación 1.

- Rada Tilly 0 / Deportivo Portugués 1.

- Ferrocarril del Estado 1 / Laprida del Oeste 2.



Próxima fecha

- Nueva Generación vs Rada Tilly.

- Argentinos Diadema vs USMA.

- Laprida del Oeste vs Próspero Palazzo.

- Deportivo Portugués vs Ferrocarril del Estado.



