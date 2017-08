El ajedrez palpita el Torneo Interprovincial en Comodoro

Las categorías que competirán son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, A y B. Se jugarán 7 rondas a 21min, A y B las tres primeras rondas a 15 min y las restantes a 21 min, sistema suizo.

El director del torneo, Ricardo Rodríguez, confirmó la participación de la escuela municipal de ajedrez de Pico Truncado, Caballo Blanco de Koluel Kaique, jugadores de Caleta Olivia, el Mundo del Ajedrez y la Escuela Municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se calcula la participación de alrededor de 80 jugadores.

Asimismo, Rodríguez agradece al presidente del ENTE Comodoro Deportes Othar Macharashvili, al profesor Hernán Martínez y a todo su equipo, a los dirigentes de la delegación ATE de Comodoro por auspiciar el torneo, al director del colegio Romi Páez por colaborar prestando el SUM y a la asociación cooperadora del establecimiento.