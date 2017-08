El anestesista Gerardo Billiris irá a juicio oral

"Si no me ayudaban, me mataba", fue la primero que dijo Belén Torres a los medios de comunicación tras el brutal ataque. La joven estaba en la casa del anestesista Gerado Billiris de 40 años, quien la había contratado para ser su asistente. El hombre será sometido a juicio oral por "tentativa de femicidio" y por la "tenencia y suministro de estupefacientes agravado" por su condición de médico.

También serán juzgados Juan Martín Mercado (43) -ex actor y relacionista público en boliches- y Cristopher Rosenthal Verdaguer (26) por "tenencia y suministro de estupefacientes y abuso sexual con acceso carnal" por otros dos casos denunciados tras conocerse el caso de Torres, según informó MinutoUno.

"Las conductas que se le atribuyen de modo particular a Gerardo Billiris encuentran adecuación típica en los delitos de tenencia simple de estupefacientes, suministro de estupefacientes, agravado por su condición de médico todos concurren idealmente con el delito de facilitación de un lugar para que se consuman estupefacientes en concurso real con el delito de femicidio en grado de tentativa", sostuvo la fiscal en su dictamen.

De acuerdo al expediente, la joven relató que la noche en la que Billiris la golpeó habían consumido drogas juntos hasta el momento en el que él dejó de moverse y empezó a despedir espuma por la boca.

La reacción de Torres fue sujetarlo e intentar acostarlo, a lo que el anestesista reaccionó con golpes de puño que continuaron hasta el punto en el que la joven perdió la memoria.

Mientras que el encargado del edificio donde residía Billiris declaró sobre lo que él encontró en el hall del departamento ubicado en el sexto piso luego de llamar al 911.

"El palier estaba todo con sangre, el departamento como si hubiera pasado una gresca o forcejeo entre estas dos personas", relató el portero.

Además, el testigo recordó que en ese momento Billiris abrió la puerta y le preguntó qué había pasado: "Me pareció que no estaba consciente de lo que había sucedido minutos antes."

Tras la denuncia de Torres, el médico fue detenido y declaró ante la justicia que no recordaba lo que había hecho esa noche y que quería rehabilitarse de su adicción de las drogas.

Sin embargo, Marcelo Chumbita, abogado de Billiris, explicó que para ellos su defendido es "inimputable" y no "comprendía la criminalidad de sus actos" al momento del hecho.