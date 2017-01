El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 02 enero 2017 El año promete ser a pura guitarra Nombres que vuelven para no truncar vocaciones y politicos que recuerdan sus "pecados" de juventud. Uno que aviso que jugara fuerte por la intendencia y grupos de apoyo para candidatos.

El renacido



El hombre dejó la vida pública hace casi una década, cuando era gobernador de Santa Cruz. Antes había sido intendente de Pico Truncado y titular de la SIDE. Lo cierto es que dejó todo cuando renunció por diferencias con el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Luego de ello -y a diferencia de muchos que hicieron del desfile cotidiano por medios críticos al kirchnerismo su estilo de vida-, Sergio Acevedo se llamó a silencio y rechazó dar notas, tanto a medios regionales como nacionales. Retomó su actividad como docente en una escuela técnica.

Pero ahora parece que se le volvió a despertar la inquietud política y Acevedo está dispuesto a hacer su aporte para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Por supuesto, sin sacar los pies del plato peronista. En los últimos días ha mantenido reuniones en tal sentido con -entre otros- el ex embajador argentino en El Vaticano, Eduardo Valdés; el ex titular de la Cámara de Diputados nacionales y frustrado candidato a gobernador de Buenos Aires, Julián Domínguez; con Pino Solanas y con Gustavo Vera, el legislador porteño amigo del Papa que conduce la fundación La Alameda, la cual mucho hace para terminar con la trata de personas en el país. De hecho, una de sus denuncias fue la que obligó al cierre de las famosas "casitas de tolerancia", célebres en Río Gallegos.



El regalito para las fiestas



No se sabe si lo hace de corazón, por una acción de difusión artística o para sacárselos de encima. Lo cierto es que, en las semanas previas a Navidad, si alguien se lo cruzaba por el centro o por algún lugar de la ciudad, se iba a llevar un regalo para las fiestas.

No estamos hablando de Papá Noel, sino del director del Banco Chubut, Dante Corchuelo Blasco, quien durante varias semanas, a cada conocido que se cruzaba le hacía un regalito para "disfrutar en las fiestas".

El hombre abordaba al conocido y luego de saludarlo, preguntarle por la salud, la familia y demás cortesías, le decía "pará. No te vayas que tengo algo para vos". Acto seguido, "Pipo" iba rápidamente hasta su auto y del baúl extraía el regalito: "tomá; es para que lo disfrutes y valores", decía, mientras entregaba en mano una reedición del CD de "Los hijos del viento", el grupo que fundó en 1974.



El candidato nada sutil



El fin de semana tras Navidad, el delegado local del IPV, Daniel Carrizo, realizó un acto en Ciudadela en el que se recuperó una vivienda usurpada que será utilizada para que allí funcione una subcomisaría.

El trámite de recuperación fue iniciado por una moción del Concejo Deliberante y fue reforzado por un expreso pedido que el viceintendente Juan Pablo Luque le hizo al gobernador Mario Das Neves, pero en su discurso ante los vecinos Carrizo omitió mencionar esa tramitación y solo se enfocó en el logro que, dicho sea de paso, se lo adjudicó en un cien por ciento.

Pero Carrizo no se quedó en eso, sino que siguió avanzando y sin tomar en cuenta que no estaba hablando en su agrupación ni en una reunión de Chubut Somos Todos, se presentó como "el próximo intendente de Comodoro Rivadavia. Yo voy a ser el que les voy a traer asfalto, salud, la comisaría y todo lo que ustedes necesitan y merecen", aseguró.

Sin detenerse y mientras los vecinos se miraban y no sabían si aplaudir, retirarse o reírse, el candidato aseguró que no tenía rivales del otro lado porque los del Frente para la Victoria "se están peleando entre ellos, así que acá está el próximo intendente de Comodoro Rivadavia", reiteró, y advirtió que su llegada a Moreno 815 comenzará con ganar las elecciones en la vecinal de Ciudadela, donde dejó a los vecinos absortos y descolocados.



El aumento que no sale



No se sabe si es una decisión política, estrategia o falta de contracción al trabajo. Lo cierto es que el aumento que hace meses la SCPL pidió al Concejo en el servicio de cloacas no solamente no sale, cuestión que hasta podría justificarse, sino que ni siquiera se trata.

El miércoles se había convocado a reunión de comisión para analizar el planteo y requerimiento por el que se busca desde la cooperativa actualizar los valores hasta en un 60 por ciento. La mayoría de los concejales parece que andaba ya de brindis o de compras navideñas, y esto se observó claramente en la poca convocatoria.

La comisión solo se reunió gracias al quórum del FPV, ya que al encuentro no bajaron, pese a estar en sus oficinas en el Concejo, los dasnevistas Ricardo Gaitán y Norma Contreras. El bloque de la Alianza Cambiemos también brilló por su ausencia pero ninguno de los tres estaba en el parlamento municipal y al único que se ubicó fue a Pablo Martínez, ya que ni Gaspar ni Cristina Cejas dieron señales de vida.

Respecto a Martínez no se sabe si atendió el teléfono o directamente no lo llamaron para no interrumpir la nota en estudio que le estaba haciendo su amigo, Richi Astete.



La trinchera del whatsapp



Un grupo de empresarios Comodoro abrió hace algunas semanas un grupo de whatsapp que según cuentan tiene mucha actividad.

Los hombres de negocios intercambian información, variables económicas y algunos chistes como sucede en estos grupos, pero el mismo tiene un eje central y es la figura del vicegobernador Mariano Arcioni, a quien bancaron fuertemente en estos días que duró su permanencia a cargo del Ejecutivo Provincial.

"La idea del grupo es apoyar a Mariano", dijo un integrante del grupo cuando un curioso preguntó si podía ser parte del intercambio de información, pensando que se trataba de un grupo de consejos económicos.



Tomate tu tiempo



Recién en el Boletín Oficial de provincia del 23 de diciembre se publicó que se dejaba sin efecto la resolución 1283 por la que se designó a Cecilia Torrejón como ministro de Turismo del Chubut y que, como se sabe, dejó el cargo en agosto en la primera purga del equipo de gobierno que Das Neves había conformado el 10 de diciembre de 2015.

Con esta publicación atrasada, algunos le están sugiriendo a Torrejón que, al igual que consiguió esas vacaciones tardías que se mencionaron la semana pasada, también reclame los salarios no abonados y otras cuestiones que quedaron pendientes, tras su salida del gobierno vía twitter.



Llegó a juez



Manuel Pis Diez ocupó un tiempo la Asesoría Letrada del Municipio durante la gestión de Martín Buzzi. Se trató de un funcionario escurridizo para la prensa, inabordable, que nunca comentó su accionar y trabajo, del que por otro lado tampoco quedó mucho para la historia.

Lo cierto es que el ex Asesor Letrado, en la semana previa a Navidad pudo festejar su designación como nuevo Juez Civil y Comercial de Comodoro, donde seguramente hablará a través de sus sentencias.



Flojos para las cuentas



Las matemáticas no son fáciles. De hecho se trata de una de esas materias o ciencias duras que a la mayoría les cuesta sacar adelante. Este parece fue el caso de la gente de Gobierno de la provincia que el día miércoles comunicó que se habían designado a 277 nuevos agentes de policía pero, a la hora, informaron que en realidad se trataba de 233.

Parece que, entre los brindis y lo costoso que es sumar, alguien hizo un mal cálculo. De esos 233, 58 efectivos serán para Comodoro Rivadavia, un buen número pero lejos de los 100 que se habían prometido para intentar cubrir las necesidades de la ciudad más grande, populosa y con mayor ejido de toda la provincia y alrededores.



Pegar por pegar



En la semana que pasó quedó claro que tanto Daniel Carrizo, delegado del IPV en Comodoro, como el secretario de Trabajo, , son las primeras espadas con las que cuenta el gobierno provincial para "defenderse" y si es necesario "contraatacar".

El problema es que para la mayoría de los ciudadanos las gacetillas con declaraciones de prensa que se envían con esos funcionarios son inentendibles y no porque estén mal escritas, sino que nadie sabe de lo que se está hablando.

En esta ocasión, los funcionarios salieron a cruzar a Carlos Linares por algunas definiciones que éste tuvo en un brindis del PJ, en el que reiteró que pese a los 23 homicidios a la ciudad sigue sin ir el todavía responsable de Gobierno, el ministro Rafael Williams.

A partir de esa frase, que muy pocos conocían en Comodoro, Paz y Carrizo salieron a la palestra con sus dardos envenenados cargados contra el intendente, a quien acusaron de falta de visión estratégica y de estar en campaña hacia el 2019.

Para subir la apuesta, como el intendente contestó de manera bastante elegante, el gobierno hizo jugar al ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, quien reiteró lo dicho por los otros dos mosqueteros, y recibió como respuesta una invitación a venir a Comodoro, "donde tampoco lo hemos visto", cerró Linares, que aseguró que los que están en campaña "son ellos", que arman frentes electorales. "Si quieren la intendencia, deben esperar hasta el 2019, cuando vence mi mandato. Ahí, tendrán que poner a su candidato, que seguramente nos darán a conocer sus maravillosas ideas para la ciudad. Hasta ese entonces, el intendente soy yo", remarcó.



Balances con guión



La discusión entre los funcionarios provinciales y Carlos Linares pareció terminar ahí, pero en el gobierno provincial no se dieron por vencidos y contraatacaron en las notas de balance que hicieron los distintos funcionarios.

Es que en su mayoría los mismos –que se difundieron por gacetillas- tenían como un guión previamente establecido, que comenzaba con recordar lo mal que se recibió la provincia y a partir de ahí se remarcaba lo desastrosa que fue la gestión Buzzi, y de inmediato se destacaba el rol de conductor político y patagónico del gobernador Mario Das Neves.

El esquema de las notas balance terminaba con el cuestionamiento a Linares que, en algunos casos, aparecía tan atravesado y difícil de llegar como si se tratara de un parto por fórceps.



Se le escapó la tortuga



La Brigada de Investigaciones tuvo que acelerar algunos procedimientos para evitar que Marcos Luján, un padre que se había llevado sin autorización a su hijo de 3 años de Río Negro, levantara campamento de la ciudad y desapareciera con el pequeño, que era intensamente buscado por su madre desde el 29 de noviembre.

La necesidad de acelerar las investigaciones mereció un reproche de los responsables policiales a un periodista de El Patagónico, a quien acusaron de haber publicado antes de tiempo la voz de alerta que había surgido de la Fiscalía de Río Negro.

"Como Uds lo publicaron, tuvimos que proceder de inmediato para que no se vuelva a llevar al nene. Tendrían que haber esperado un poco porque estuvimos a punto de que el padre se fugue", indicaba a modo de consejo uno de los responsables de la investigación que mereció una respuesta más que obvia y contundente y que lo obligó a enfocar su enojo contra otro destinatario.

Es que la señal de alerta sobre la presencia de Luján y su hijo en la ciudad se conoció a través de la propia oficina de prensa de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.

Fuente: