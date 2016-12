El año se cerró con la primera Fiesta Provincial del Deporte Chubutense

En el Anfiteatro, ubicado sobre la primera fila del balneario de la capital chubutense, Rawson, los más destacados deportistas de Chubut durante el año 2016 tuvieron su reconocimiento por parte del Círculo de Periodistas de la Provincia de Chubut.Ñonquepán estuvo acompañado por el gerente general del ente, David Cárdenas, y el gerente de Relaciones Institucionales, Ignacio Fernández.Durante la velada, los funcionarios provinciales realizaron la entrega de un reconocimiento especial a los chubutenses que estuvieron en la última cita olímpica: Río 2016. Así recibieron sus plaquetas Eduardo "Balito" Sepúlveda (Ciclismo), Julia Gomes Fantasia (Hóckey) y Nicolás Casalánguida (cuerpo técnico de la selección argentina de básquetbol). Florencia Romero (Atletismo Lanzamiento), participante de los Paralímpicos Río 201, también recibió su reconocimiento aunque no estuvo presente en la amena reunión al aire libre.El evento contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Chubut por intermedio de Lotería del Chubut y Chubut Deportes.Desde el periodismo se destacó también lo realizado por varias instituciones deportivas de la provincia en las distintas competencias a nivel nacional.Varios de los destacados deportistas que no pudieron estar por cuestiones personales en la velada, dejaron su saludo a los presentes mediante videos alusivos. Por ejemplo, del portuario Gabriel Mercado y el comodorense Ramiro Herrera, dos de los chubutenses que defienden los colores de la selección nacional en fútbol y rugby, respectivamente. Además, también saludaron las judocas Gimena Laffeuillade, una de las ternadas también a los Olimpia de Plata, y Oritia Gutiérrez, integrante del equipo de entrenamiento de la campeona olímpica Paula "Peque" Pareto.LOS GALARGONADOS- Nicolás Molina (Atletismo) de Comodoro Rivadavia- Lucas Mathysse (Boxeo) de Trelew- Soledad Mathysse (Boxeo) de Trelew- Omar Narváez (Boxeo) de Trelew- Liz Crespo (Boxeo) de Puerto Madryn- Julia Gomes Fantasia (Hóckey) de Puerto Madryn- Gabriel Mercado (Fútbol) de Puerto Madryn- Eduardo Sepúlveda (Ciclismo) de Rawson- Gabriel Mamani (Tenis) de Puerto Madryn- Nicolás De los Santos (Básquet) de Trelew- Valentina Tartaglia (Equitación) de Puerto Madryn- Marcelo Rodríguez (Surf) de Rawson- Joaquín Arbe (Atletismo) de Esquel- Eulalio Muñoz (Atletismo) de Esquel- Karina Neipán (Atletismo) de Esquel- Darío Ríos (Atletismo) de Esquel- Sergio Trecamán (Atletismo) de Esquel- Luciano del Río (Lucha) de Puerto Pirámides- Hernán Almendra (Lucha) de Corcovado- Julieta Lema (Natación) de Rawson- María José Hildebrandt (Natación) de Rawson- Moira Miranda (Triatlón) de Comodoro Rivadavia- Juan Ignacio Peláez (Natación) de Esquel- Ariel Ongarato (Natación) de Esquel- Carolina Cayo (Ajedrez) de Puerto Madryn- Florencia Romero (Atletismo Lanzamientos) de Esquel- Jesús Bogado (Atletismo Lanzamientos) de Puerto Madryn- Eduardo "Junior" Mansilla (Triatlón) de Rawson- Ilen Carballo (Remo) de Rawson- Maira Porman (Canotaje) de Rawson- Layla González (Canotaje) de Rawson- Lautaro Caimi (Rugby) de Trelew- Ramiro Herrera (Rugby) de Comodoro Rivadavia- Ramiro Robledo (Rugby) de Trelew- Luciana Codesal (Hándbol) de Esquel- Verónica Ramírez (Atletismo) de Esquel- Mateo Rossetto (Atletismo) de Trelew- Gimena Laffeuillade (Judo) de Comodoro Rivadavia- Lucas Valle (Automovilismo) de Rawson- Julio Dinamarca (Arbitro Básquet) de Trelew- Javier Treuque (Dirigente Fútbol) de Rawson- Tatiana Samana (Karate) de Puerto Madryn- María Ayelén Diogo (Atletismo) de Puerto Madryn- Sergio Romero (Fútbol) de Comodoro Rivadavia- Nicolás Casalánguida (Entrenador Básquet) de Comodoro Rivadavia- Sandra Amarillo (Atletismo) de Comodoro Rivadavia- Julia Sánchez Parma (Ciclismo) de Esquel- Oritia González (Equipo Judo Río 2016) de Comodoro Rivadavia- Leila Ramos (Taekwondo) de Comodoro Rivadavia- Guillermina Campos (Equitación) de Trelew- Iván Todoroff (Waterpolo) de Comodoro Rivadavia- Agustina Todoroff (Waterpolo) de Comodoro Rivadavia- Mirko Landero (Tiro) de Rawson- Tadeo Bonachea (Tiro) de Rawson- Tomás Conechny (Fútbol) de Comodoro Rivadavia- Lucas Ancaten (Atletismo Lanzamiento) Paso del Sapo- Francisco Ferronato (Rugby)- Matías Arias (Tiro)- Cecilia Manicler (BodyFitness) Playa Unión- Albana Peroy Gómez (Patín Artístico)- Pablo Barrientos (Fútbol) Comodoro Rivadavia- Lucas Villafáñez (Fútbol) Comodoro Rivadavia- Cristian Becerine (Ciclismo Bmx) Comodoro Rivadavia- Omar Azzem (Ciclismo) Trelew- Nicolás Antorena (Ciclismo) Río Senguer- Esmesani de Trelew (Futsal)- Selección de Trelew (Futsal)- Agustina Torres (Hándbol) Trelew- Martina Torres (Hándbol) Trelew- Xiomara Crespo (Tiro) Rawson- Agustín Pires (Tiro) Rawson- Club Independiente de Trelew por su título en Nacional C y Ascenso en Hándbol- Al Club Guillermo Brown de Puerto Madryn por su participación en la Primera B Nacional de fútbol argentino.- Al Club Huracán de Trelew por su participación en el Torneo Nacional de Ascenso del básquet argentino.- Al Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por su participación en la Liga Nacional del básquet argentino.- Al Club Atlético Germinal por su participación en el Federal B de fútbol y su consagración como campeón de la zona Patagónica.- Al Club Social y Deportivo Madryn por su destacada participación en el Federal A de fútbol.- Al Bigornia Club por su consagración en la Primera división de Rugby en el Torneo del Interior B" y Primera división Hockey Damas Liga Nacional "B".- Al Trelew RC en Primera división Hóckey Masculino por su clasificación a la liga Nacional B organizado por la Confederación Argentina de hóckey representando a la región patagónica.