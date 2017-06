Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017 El Apertura de básquet disputa una nueva fecha

Hoy en diferentes horarios y escenarios continuará disputándose el torneo Apertura "Ramón 'Cacho Morel" que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol, como así también el certamen Patagonia Sur reservado para la rama femenina.

En ese contexto, en el Socios Fundadores se medirán Gimnasia 'Blanco' con Escuela Municipal Caleta Olivia 'Pitbul' en la división U13 y luego se medirán el local u Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' en U15.

En el gimnasio "Diego Simón" de Kilómetro 3, Federación Deportiva recibirá a San Miguel de Río Gallegos por las categorías U15, U13 y U17, todos correspondientes al torneo Patagonia Sur femenino.

Además, en el gimnasio de la Escuela 731, Escuela Municipal Pueyrredón se medirá con Domingo Savio en U13 en femenino y U15 masculino.

Mientras que en el gimnasio municipal de Pico Truncado se producirán los duelos de Escuela Pico Truncado con San Miguel en la rama femenina (U15, U13 y U17), mientras que por la tarde, se medirán ambos clubes, pero en masculino.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal Pico Truncado - Rama Femenina



09:00 Escuela Pico Truncado vs San Miguel - (U15)

10:30 Escuela Pico Truncado vs San Miguel - (U13)

12:00 Escuela Pico Truncado vs San Miguel - (U17)



Hoy en el gimnasio municipal Pico Truncado - Rama Masculina

15:30 Escuela Pico Truncado vs San Miguel (U15).

17:00 Escuela Pico Truncado vs San Miguel (U13).

18:30 San Miguel vs Escuela Pico Truncado (U17).



En el gimnasio Escuela Provincial 731 - Rama Masculina y Femenina

15:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Domingo Savio (U13 femenino).

16:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Domingo Savio (U15 masculino).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina



15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'Pitbull' (U13).

16:30 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' (U15).

En el gimnasio Diego Simón - Rama Femenina

17:00 Federación Deportiva vs San Miguel - (U15).

18:30 Federación Deportiva vs San Miguel - (U13).

20:00 Federación Deportiva vs San Miguel - (U17)



Mañana en el Socios Fundadores – Rama Femenina

10:00 Gimnasia y Esgrima vs San Miguel - (U15).

11:30 Gimnasia y Esgrima vs San Miguel - (U13).

13:00 Gimnasia y Esgrima vs San Miguel - (U17)



En el Complejo Deportivo Municipal 'Ing. Knudsen' - Rama Masculina

10:00 Escuela Municipal Caleta Olivia vs San Miguel (U17).

11:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'Mosconi' vs San Miguel (U13).

13:00 Escuela Municipal Caleta Olivia 'A' vs San Miguel (U15).

14:30 Escuela Municipal Caleta Olivia vs San Miguel (U23).



En el gimnasio Cemento Comodoro - Rama Masculina

15:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15).

17:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (Primera).

19:00 Petroquímica vs Deseado Juniors (Primera).





