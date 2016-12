El apoderado de la empresa Guilford se reúne hoy con la Asociación Obrera Textil

Hoy a las 9, en la delegación local de la Secretaría de Trabajo, el apoderado de Guilford , Daniel César, se reunirá con los representantes de la Asociación Obrera Textil (AOT) , que tienen una opinión insatisfactoria de la propuesta que semanas atrás se hizo desde la firma para cubrir, indirectamente, sus obligaciones y deudas."Nosotros vamos a ir a la reunión y vamos a decir lo que pensamos de la propuesta que hicieron, que no nos cierra para nada. Cada compañero debe resolver si acepta o no, pero el gremio va a dar a conocer su posición que, en principio, no incluye un apoyo enfático al fideicomiso", indicó ayer el secretario adjunto de la AOT, Leonardo Moras.EL TIEMPO PASAEn diálogo con Radio Del Mar, el sindicalista lamentó: "pese al tiempo transcurrido, seguimos igual o peor que cuando empezamos con los reclamos y la pelea. La empresa no se mueve de esta oferta de dejarnos la planta y los demás bienes, que en principio no cubren el total del monto de las indemnizaciones", recordó.El encuentro de hoy con el apoderado, que hace días está en la ciudad buscando el aval personal de los trabajadores, se conoció ayer a la mañana, cuando el titular del gremio, Cipriano Ojeda, se reunió con el intendente Carlos Linares."Sabemos que hoy el apoderado estuvo reunido con algunos trabajadores y que toda la semana tuvo agenda de actividades en la ciudad y esperamos que mañana (por hoy) se presente en el sindicato donde lo vamos a recibir acompañado del secretario de Trabajo, Marcial Paz", señaló el dirigente a El Patagónico.Por la tarde, el lugar del encuentro se cambió y así se definió que el mismo se va a realizar en la delegación de la Secretaría de Trabajo, donde estará presente el titular del organismo, Marcial Paz.Con el fideicomiso que se conformaría con la planta y los otros bienes de Guilford, que luego se subastarían, se cubriría en el mejor de los casos el 75 por ciento de la indemnización. "Desde el principio planteamos que buscamos el 100 % de las indemnizaciones para toda la gente", recordó Ojeda."Mientras, la empresa sigue cerrada con el objetivo de que vendan para pagar. Nosotros estamos preocupados porque no tenemos para llevarle el alimento a nuestras familias. Desde que esto pasó estamos buscando soluciones por todos lados y esperamos, pero el estómago no espera", expresó el sindicalista.