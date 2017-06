El Patagónico | Deportes - 18 junio 2017 El apodo de un hincha que quedó para siempre

Con 20 años, y siendo titular en Jorge Newbery fue a jugar a la cancha de Caleta Córdova. El piso no era el mejor, y tenía bastantes piedras. Eso a un arquero no le debe preocupar. Lo que recuerda es que sacó una pelota esquinada, con un gran esfuerzo, y no le importó caer sobre el pedregullo mezclado con arena. Terminó todo raspado, con sangre en las piernas, pero la pelota no entró bajo sus tres palos. "Sos un loco de mierda", le dijo un hincha cuando termino el partido delante de sus compañeros, y todos lo repitieron en la semana de entrenamiento. Ya no se lo pudo sacar nunca más, y todos lo conocen como el "Loco" Encinas.





