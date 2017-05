El Patagónico | Regionales - 19 mayo 2017 El aporte llegará al municipio distribuido en cinco cuotas

El intendente Carlos Linares participó en Rawson de la firma del decreto de constitución del fondo de 100 millones de pesos transferidos a la Municipalidad, para atender a los afectados por el temporal.

"Este importe sumado a los 300 millones que dispone el municipio, más los 1.200 millones de Nación, son aportes importantes para una ciudad que debe reconstruirse. Siguiendo el trabajo de esta forma, no tenemos ninguna duda que vamos a sacar a Comodoro adelante", destacó.

El aporte de 100 millones en concepto de subsidio no reintegrable para esta ciudad, llegará en cinco cuotas al municipio y estará destinado a atender situaciones de habitabilidad, como la refacción de viviendas y la compra de mobiliario para los ciudadanos imposibilitados de acceder a líneas de crédito.

En conferencia de prensa, Linares afirmó: "este es un día muy importante para la ciudad que está sufriendo su catástrofe más grande en 116 años de historia, por la cual trabajamos todos los días para sacarla adelante. De estas situaciones aflora virtudes y defectos y en Comodoro, está saliendo lo mejor tanto de sus habitantes como del cuerpo político".

"Este aporte de 100 millones es un paso muy importante para la reconstrucción de Comodoro. El trabajo es día a día, lo primero fue sacar más de 300 mil metros cúbicos de lodo de nuestros barrios, y este es el comienzo de la segunda etapa, más dolorosa, porque la gente vuelve a su hogar y no encuentra nada o está desbastado", sostuvo.

En ese sentido, el jefe de la ciudad hizo hincapié en el trabajo conjunto entre todos los funcionarios "porque tanto el Ejecutivo Municipal y Provincial, concejales y diputados se reunieron para debatir y elaborar proyectos en conjunto. Más allá de que cada uno esté en su proyecto político, cuando surgen ideas superadoras nos encuentran unidos trabajando por Comodoro".

"Siguiendo el trabajo de esta forma, no tenemos ninguna duda que vamos a dejar a Comodoro igual o mejor que antes de la catástrofe. Vamos un paso adelante, nos llevará tiempo pero vamos por el camino correcto", indicó.

