El árbitro Raúl Pagani fue inhabilitado por AFA para dirigir por dos años

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA se tomó casi tres meses para resolver la situación de la terna arbitral conformada por Raúl Pagani, Carlos Motto y Claudio Quintana, en el clásico comodorense entre Huracán y Jorge Newbery, por Copa Argentina, disputado el pasado 11 de febrero en el estadio César Muñoz de Comodoro Rivadavia, y decidió suspender al juez principal con dos años de inhabilitación en todo tipo de Torneos organizados o autorizados por AFA o sus Ligas Federadas, y absolver a los asistentes Carlos Motto y Claudio Quintana de toda acusación.

El partido jugado en el barrio Industrial solo tuvo emoción durante los primeros 45 minutos donde estaban 1 a 1, pero con el pitazo de Raúl Pagani y cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios, algunos "hinchas" de Huracán comenzaron a lanzar objetos hacia los jugadores del "Lobo" desde la platea. Un botellazo lastimó en la cara al jugador Rodrigo Cárcamo y éste fue atendido por una enfermera, la cual afirmó que no podía seguir jugando.

El “Lobo” decidió no salir a jugar el segundo tiempo, pero Raúl Pagani nunca se acercó a comprobar el estado del jugador; y en el informe que elevó al Consejo Federal minimizó el informe de una profesional médica que atendió a Cárcamo en el vestuario y a su vez, dio por finalizado el partido después de esperar infructuosamente, la salida de Newbery para disputar el segundo tiempo. En dicho informe, adjuntó además un estudio médico del jugador que obtuvo de una clínica privada, que le costó el trabajo al informante.

El encuentro se completó en cancha de USMA doce días después, y finalizó 0 a 0 por lo que Jorge Newbery avanzó de fase, y el “Globo” quedó eliminado.

En la tarde de ayer, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, dependiente del Consejo Federal de AFA, se expidió ayer sobre el la situación procesal de los árbitros imputados y la sanción más dura fue para Raúl Pagani.

El informe de la sanción advierte que “resulta claro que los árbitros asistentes Motto y Quintana no tuvieron el dominio del hecho pues el que elaboró el informe engañoso, antirreglamentario y, además, agregó los informes médicos fue Pagani. Esta circunstancia ha sido reconocida por los imputados. Que, la participación de los árbitros asistentes por haber firmado el informe no implica, per se, el conocimiento de lo que se le imputa, pues el hecho de sólo haberlo firmado y no confeccionado, no supone un conocimiento doloso de lo que informaba Pagani por falta del elementos subjetivo exigido para la participación". Y agrega que "Pagani no sólo no ha estado, en su accionar, a la altura de lo

que se espera de un árbitro sino que ha pretendido perjudicar al Club Jorge Newbery y engañar a este Tribunal".

En consecuencia, y luego de escuchar las declaraciones del trío, que fueron citados en Buenos Aires, el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar al árbitro Raúl Eduardo Pagani, con dos años de suspensión para dirigir en todo tipo de Torneos organizados o autorizados por AFA. o sus Ligas Federadas, y a su vez absolver de la imputación por la que llegaron a juicio deportivo a los árbitros asistentes Carlos Motto y Claudio Quintana.