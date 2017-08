El Patagónico | Regionales | AUMENTOS - 17 agosto 2017 El aumento de la tarifa de taxis será del 32 por ciento El Concejo Deliberante podría aprobar en la sesión del jueves 24 de agosto, el incremento en la tarifa del servicio de taxis, en el orden del 32% y en un solo tramo, en lugar de manera escalonada. Así se resolvió ayer, luego de un pleno en el que los ediles recibieron información por parte del Ente de Control de Serviocos Públicos y del secretario municipal de Gobierno, Máximo Naumann.

El titular del Ente de Control de los Servicios Públicos, Luis Ferrero, explicó ayer a los concejales las razones de la superposición de estudios por los cuales desde el organismo se sugirió incrementar la tarifa de taxis, entre un 20% y un 32,3%.

"Los estudios, que son técnicos, están bien y no se superponen. Uno se elaboró en función de los incrementos que el servicio tuvo al mes de mayo, y el otro ya contenía los incrementos y proyección a julio. Nosotros hacemos esa sugerencia, ahora es el Ejecutivo y el Concejo, quiénes definen", indicó.

Esta casi duplicación de estudios, ya que los mismos llegaron de manera simultánea al Concejo, fue lo que frenó que el mes pasado se analizara la actualización de las tarifas, algo que ahora, tras las explicaciones, puede aprobarse el jueves que viene.

"Nos han explicado lo que sucedió y creo que todos estamos conformes. Ahora, los concejales tenemos que analizar los estudios y el pedido y luego resolver si lo tratamos la próxima sesión, algo que no debería descartarse", indicó la concejal justicialista y titular de la comisión de Transporte, Adriana Casanovas.

En la reunión también se aclaró otro valor tarifario que se mencionó, sobre todo desde la Asociación Taxa, que implicaba una actualización del 37%. "Ese cálculo se hizo pero solo si, al 32% se le agregan otros gastos o costos que tendrían los taxistas, si es que se decide que tengan GPS o Posnet para pagar con tarjetas. Si no se avanza en esas dos modificaciones, el porcentaje de incremento debería ser de un 20%, si se actualiza a mayo, o un 32%, si es que quiere incluir los nuevos costos de julio", indicó Ferrero.

Además de las dudas que se habían generado con los dos estudios, los concejales habían resuelto no aprobar la suba antes de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias del último domingo, ya que percibían que otra actualización de costos podía alterar el humor social.

Si bien habrá que esperar a las reuniones durante esta semana y la próxima, en caso de decidirse a tratarlo el jueves que viene, los concejales ya definieron que la actualización saldrá en su totalidad, es decir en el 32%, y no de manera gradual o escalonada, como algunos ediles sugirieron.





