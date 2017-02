El Patagónico | Deportes - 10 febrero 2017 El automovilismo chubutense se reúne con la Federación en el Auto Moto Club Todos los presidentes de las categorías provinciales se juntarán hoy a las 21:30 en la secretaría del Auto Moto Club, para comenzar a definir distintos aspectos con la intención de mejorar la actividad. Presentación de reglamentos y licencias deportivas son algunos de los temas a tratar.

Todos los clubes de automovilismo de la provincia de Chubut y los representantes de las distintas categorías mantendrán una importante reunión esta noche en el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia. La Asociación Sarmientina, la AKPS, y los presidentes de las categorías que integran el automovilismo de pista están citado para poder charlar con Ricardo Lagos y Horacio Fita, quienes son las máximas autoridades de la actividad “tuerca” en Chubut.

“La idea de la reunión es trabajar en la organización de la temporada. Poder agilizar los trámites de reglamentos y sanciones con los clubes y categorías del sur de la provincia”, adelantó Horacio Fita en una charla que mantuvo con el programa radial La Biela.

La cita es para hoy a las 21 horas en la secretaría del AMC, ubicada en el barrio Industrial, donde también se tratará con la Federación de Santa Cruz tener sanciones iguales. En ese sentido, el dirigente explicó que “tenemos pilotos que actúan mal en la pista o insultan, pero después al ser sancionados acá hacen 40 kilómetros y corren con una licencia. Por eso, la intención es aunar criterios y esfuerzos".

Por otra parte, Fita, quien es actual vicepresidente de la Federación remarcó que se les pidió a los presidentes de las categorías que lleven reglamentos para ser entregados y homologados (reglamento técnico y de campeonato). "Queremos comenzar el año con un solo reglamento, y que para la primera fecha solo tengamos que estar pendientes de otras cosas y no de eso. Hay categorías que ya lo han presentado como el caso del TC Austral, que lo hizo en el mes de noviembre pasado”, apuntó.

El camión de la CDA estuvo ayer en Puerto Madryn, hoy estará en la AKPS y mañana en el AMC donde los pilotos podrán completar el trámite para la licencia deportivo. “La acreditación para el 2017 será algo fundamental porque cada club organizador no recibirá inscripciones si el piloto no tiene la licencia deportiva", sentenció.

A su vez, el vicepresidente de la Federación Chubutense reconoció un dialogo con dirigentes del Auto Moto Club y no descarta la presencia de categorías nacionales en el sur del Chubut. "Aún no hay confirmadas carreras nacionales en la provincia del Chubut, pero considero que hay que trabajar en conjunto. Para Comodoro tengo entendido que hay pedidos, pero hay que esperar y gestionar”, sentenció Horacio Fita.



PROGRAMA

MAÑANA



- 15:00 Menor: Casino Club B vs Flamengo (2ª fecha).

- 15:40 Menor: FUSPU vs Casino Club A (2ª fecha).

- 16:20 Cadete: Acumuladores Austral vs El Lobito (2ª fecha).

- 17:10 Cadete: Casino Club vs Flamengo (2ª fecha).

- 18:00 Juvenil Zona A: Desamparados vs UOCRA (3ª fecha).

- 19:00 Juvenil Zona B: Acumuladores Austral vs Juan XXIII (3ª fecha).

- 20:00 Juvenil Zona A: Casino Club vs Flamengo (3ª fecha).

- 21:00 Juvenil Zona B: Parma FC vs El Lobito (3ª fecha).



DOMINGO



- 15:00 Menor: FUSPU vs Casino Club B (3ª fecha).

- 15:40 Menor: Casino Club A vs Flamengo (3ª fecha).

- 16:20 Cadete: Acumuladores Austral vs Casino Club (3ª fecha).

- 17:10 Cadete: El Lobito vs Flamengo (3ª fecha).

- 18:00 Juvenil Zonal: UOCRA vs Juan XXIII (4ª fecha).

- 19:00 Juvenil Zona A: Arsenal vs Casino Club (4ª fecha).

- 20:00 Juvenil Zona B: Acumuladores Austral vs El Lobito (4ª fecha).

- 21:00 Juvenil Zona A: Desamparados vs Flamengo (4ª fecha).



Fuente: