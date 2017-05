El Patagónico | Regionales | SANTA CRUZ - 25 mayo 2017 El auxilio de Nación llegaría a través de un fondo fiduciario Tras mantener en Buenos Aires la cuarta reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, la gobernadora Alicia Kirchner dijo que se produjo un significativo avance en las negociaciones para que Santa Cruz pueda recibir de Nación el auxilio económico que le permita sanear sus finanzas. El mismo se concretaría a través de un fondo fiduciario o fideicomiso, del cual solo resta definir sus alcances.

Caleta Olivia (agencia)



La mandataria provincial asistió a la reunión del martes acompañada por el vicegobernador Pablo González y su ministro de Economía, Juan Donnini, en tanto que a Frigerio lo secundaron varios miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Interior, Sebastián de Luca; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el director nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi.

Al concluir el encuentro, la mandataria provincial dijo públicamente que Nación ayudaría a la provincia a través der la citada herramienta por la cual se transfieren activos financieros.

Al respecto indicó que "falta todavía confeccionar el instrumento legal, definir sus alcances, establecer cuál sería el aporte y si esa asistencia será bimestral o trimestral".

Al mismo tiempo aclaró que también se necesita un complemento del fondo fiduciario, por lo cual ya se está coordinando una reunión con otro funcionario nacional, el ministro de Finanzas Luis Caputo, con quien analizará la posibilidad de acceder a "créditos locales".

La gobernadora también trajo a colación que otras doce provincias que afrontaban problemas financieros ya se endeudaron por más de 10 mil millones de dólares, "y la verdad es que nosotros también necesitamos hacerlo".

En ese sentido, comentó que cuando se busca una consolidación fiscal hay dos caminos "y el que elegimos nosotros es el de generar más ingresos, y para eso necesitamos un crédito que nos permita promover toda lo que es la actividad hidrocarburífera, la actividad minera y ojalá que se inicie cuanto antes la construcción de las represas que son fundamentales para todo el país".



"UN PASO ADELANTE"



Por su parte, el vicegobernador Pablo González afirmó que "hemos dado un paso adelante", ya que la reunión mantenida con el ministro Frigerio, además de realizarse "en buenos términos" permitió "ponernos de acuerdo sobre los números".

"Sobre la base de eso –puntualizó-, hemos armado algunas herramientas para que en breve podamos terminar de cancelar las obligaciones salariales de este mes".

También reiteró que no es voluntad del gobierno conducido por Alicia Kirchner transferir a Nación la Caja de Previsión, por lo cual consideró oportuno dejar en claro que el acuerdo que se firmará "no pasa por eso, ni por otras exigencias que no sean llevar adelante una administración ordenada como pensamos que venimos haciendo", con lo cual el déficit fiscal "va a ir disminuyendo paulatinamente".

En otro orden, González recordó que la gobernadora se reunió la semana pasada con el ministro de Educación, Estaban Bullrich, para avanzar en la solución de una problemática puntual.

Al respecto citó que en 2016 se había acordado el aporte de una suma que está por encima del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), "y ahora estamos viendo la manera de que la misma se incremente".

