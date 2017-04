El Banco Chubut lanza un crédito hipotecario especial para los damnificados por el temporal

El Directorio del Banco Chubut aprobó el miércoles una nueva línea de crédito hipotecario para los afectados por el temporal. Los habitantes de todo el Departamento de Escalante podrán acceder a un préstamo, a 20 años y con una tasa del 17% fija y en pesos, que fue especialmente diseñado para atender la situación en particular en la que se encuentra Comodoro Rivadavia y las otras localidades castigadas por el fenómeno climático.

Los habitantes de Comodoro Rivadavia y del resto de las ciudades del Departamento Escalante podrán acceder a una línea de crédito especial que habilitó el Banco Chubut , y que fue resuelta el miércoles, en la última reunión de directorio.El vicepresidente del Banco Chubut, Pablo Das Neves, remarcó a El Patagónico que los créditos "fueron especialmente pensados para atender las demandas de la población del Departamento Escalante", afectadas por el temporal que comenzó el 29 de marzo.A diferencia de otros créditos hipotecarios, el que pone en marcha el Banco Chubut será a 20 años, contra los 10 tradicionales, con una tasa del 17% fija y en pesos, y con un límite de operación de 2 millones de pesos.Además de los requisitos habituales, como tener ingresos registrados, en esta ocasión se pedirá que el solicitante tenga, como mínimo, 2 años de residencia en la zona. Con esta cláusula se busca que la línea de crédito no sea usufructuada por otras personas, ajenas a la ciudad y que no estén en una situación precaria por el temporal."El crédito es para compra de inmueble o lote y también para refacción de vivienda. La cartera asignada es, inicialmente, de 200 millones de pesos", indicó Das Neves, quien remarcó que el Banco no piensa ganar nada en esta operación, sino en "hacernos cargo de la situación de la gente, a quien trataremos de ayudar con estos préstamos", puntualizó.Una de las ventajas de este crédito, de acuerdo a lo explicado por el funcionario, es que al ampliarse el plazo de devolución a 20 años, se baja el importe mensual de la cuota de devolución y por ende el mínimo de ingresos que siempre se exigen para estas operaciones.DAMNIFICADOS DIRECTOSAdemás de este crédito hipotecario, el Banco Chubut había anunciado otro para los directamente afectados. Se trata de un préstamo de hasta 100.000 pesos, también con una tasa del 17%, y con un plazo de devolución de 48 meses.El crédito plantea un plazo de gracia de un año, los seis primeros plenos y otros semiplenos. En este caso, quienes deseen acceder a este préstamo, pensado básicamente para comprar electrodomésticos o hacer pequeñas refacciones de las viviendas, deberán presentar un certificado de víctima del desastre, que será emitido por el ministerio de Familia de la provincia.