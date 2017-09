El baño y el sueño del bebé

Después de la caída del cordón, podés bañarlo, usando un jabón neutro. Si es posible, todos los días (sobre todo en verano). El momento de dormir también tiene sus recomendaciones.





Para higienizar la zona del pañal de tu bebé, usá un trozo de algodón embebido en óleo calcáreo sin perfume, o en aceite común de cocina.

TIPS IMPORTANTES

Nunca dejar solo a tu bebé en la bañadera, ni en un lugar del que pueda caerse.

Antes de bañarlo, poné a mano todo lo que vayas a necesitar.

Durante el baño no uses el celular ni atiendas el timbre.

¡Qué el agua no queme! Antes de sumergir al bebé, probala con la piel del lado interior de tus muñecas.

No dejes a su alcance recipientes que puedan volcarse sobre él (talqueras, perfumes, etc.).

LA HORA DEL SUEÑO

Para que tu bebé tenga un sueño placentero y seguro tené en cuenta esta serie de consejos.

Acostá siempre a tu bebé boca arriba. Esta posición favorece su desarrollo y disminuye el riesgo del llamado “síndrome de muerte súbita del lactante”.

Al principio, es mejor que duerma junto a tu cama, pero siempre en su propia cuna, en un ambiente sereno, no demasiado caluroso.

Dale la teta y vestilo con ropa cómoda, sin abrigarlo en exceso.

Mantené la casa libre de humo, ya sea de leña o de cigarrillos. No basta con no fumar junto al bebé. Para cuidar el aire interior, no se debe fumar en ningún lugar de la casa.

Acostá al bebé con los pies apoyados contra la parte inferior de la cuna y con los brazos por arriba de la sábana. De esta manera, no podrá deslizarse por debajo de las sábanas, y se evita la posibilidad de asfixia.

Es importante que no duerma en asientos tipo “huevito” (porque ahí el bebé no puede moverse), ni en cochecitos, sillones, ni en la cama con sus hermanos o padres.

EN LA CUNA

Que el colchón sea firme, sin almohadas ni chichoneras. No coloques juguetes ni peluches.

Que la altura de las barandas sea de 60 cm, como mínimo, y que no sean parcialmente rebatibles.

Que si tiene barrotes, la separación entre ellos sea mayor de 4,5 centímetros y menor de 6 centímetros.









Fuente: Ministerio de Salud de la Nación