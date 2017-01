El barrio Palazzo festejó sus 56 años

El intendente Carlos Linares participó el sábado por la tarde de los festejos por el 56° aniversario de la Asociación Vecinal del barrio Próspero Palazzo, de los que también tomaron parte el presidente de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili y el subsecretario de Función Pública, Leopoldo Puricelli.En la oportunidad, mantuvo un encuentro con las autoridades de la Asociación Vecinal, con quienes discutió algunas propuestas para ayudar a mejorar las diferentes actividades que lleva adelante, durante todo el año, la entidad barrial de zona norte y que convocan a una gran cantidad de vecinos, de distintas edades.En ese sentido Linares destacó: "no podíamos estar ausentes en los festejos por el 56° aniversario de la Vecinal de este histórico barrio de Comodoro Rivadavia y lo hacemos, como siempre, escuchando los pedidos que tiene la gente. Es por eso que estuvimos reunidos, charlando un poco sobre distintos temas y vamos a colaborar con la colocación del equipo de calefacción, con el que ellos ya cuentan pero no habían podido instalar en el CPB, la Vecinal y la biblioteca del barrio"."Esta es nuestra forma de estar presentes, de llegar a cada uno de los barrios de la ciudad, con respuestas concretas, basadas en el fuerte trabajo que hacen cada una de las vecinales, escuchando a la gente y conociendo a fondo las necesidades que tienen. Nosotros vamos a seguir estando junto a ellos, de manera permanente y ayudando con todo lo que esté a nuestro alcance", subrayó.Mientras, Ramón Moreno, presidente de la Vecinal, agradeció el apoyo del municipio para la concreción del evento y de todos los vecinos que se acercaron a participar, dando entidad a estas actividades. Es por ello que resaltó que "tuvimos una gran convocatoria porque no solo vinieron vecinos de Palazzo sino también de otros barrios cercanos y hasta de la provincia de Santa Cruz"."Estamos muy contentos con este festejo por el nuevo aniversario de la Vecinal porque muchos chicos participaron de la corrida y muy felices por toda la organización que estuvo a cargo de la Comisión con la colaboración de la Municipalidad que también nos ayudó mucho", dijo y añadió que "nosotros estamos trabajando por el barrio y vamos a seguir haciéndolo para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos".