El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 24 julio 2017 El básquet homenajeó a Ramón 'Cacho' Morel Juan Carlos Morel, su hermano Gustavo y su madre Rosa Edith Villegas estuvieron presentes durante el homenaje que la ACRB le realizó en el gimnasio de Federación Deportiva.

En un emotivo acto que se llevó a cabo el último sábado en el gimnasio "Diego Simón" de Kilómetro 3, la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB), le rindió un merecido homenaje a Ramón Morel, quien fuera un gran dirigente que dejó de existir en 2016.

Por esa razón, estuvieron presentes sus dos hijos. Juan Carlos Morel, quien es DT del plantel de Federación Deportiva, su hermano Gustavo, jugador de Deseado Juniors y su madre Rosa Edith Villegas.

Lo recordaron con emotivas palabras Juan Carlos Fernández –secretario de la ACRB-, Othar Macharashvilli –titular del Ente Comodoro Deportes-, el comisionado técnico Juan Carlos Pérez, y luego lo hicieron sus hijos Juan Carlos y Gustavo.

Minutos después, el presidente de la ACRB, Rodrigo Salas, le hizo entrega de una plaqueta recordatoria a la familia Morel.



UN HOMBRE DE LARGA TRAYECTORIA



Ramón 'Cacho' Morel fue una persona que incursionó en el básquetbol. "Cacho" no sólo fue hombre de bien dentro del básquet sino también participó en otros, como bochófilo y en el billar. Dentro de su actividad laboral, fue empleado de Gas del Estado y también como vendedor de libros.

Inició su carrera como oficial de mesa (apuntador) entre los años 1985-86 en donde cumplió esa función en todas las categorías que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugó en la Liga B, hasta que logró su ascenso a la Liga Nacional en 1989.

Morel fue también oficial de mesa (apuntador) en Petroquímica en la temporada que participó en la Liga B, junto con el recordado entrenador Eduardo Bermúdez.

Al ascender Gimnasia a la Liga Nacional en la temporada 1990 tuvo la oportunidad de rendir como comisionado técnico.

Fue uno de los personajes que volvió a refundar el colegio de árbitros de la ACRB y luego conformó la Filial Chubut, en la cual presidió en la década de los 90.

También hizo que en la región de mesa de control sea respetada y jerarquizada además que todos los oficiales de mesa tenga su capacitación como corresponde.

Además, fue instructor de la Región VII CABB (Chubut-Santa Cruz y Tierra del Fuego) para brindar las capacitaciones de los oficiales de mesa.

Asimismo, fue comisionado técnico en la década del 90 la Liga B y C donde se participaban equipos de Trelew, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Río Gallegos, Río Turbio, como así también del TNA con Deportivo Madryn y luego como Conarpesa (LNB).

Preparó a los potenciales jueces nacionales (CABB) y en especial a los futuros comisionados técnicos (Juan Carlos Pérez) en 1994.

Fue el comisionado técnico de la LNB temporada 2005-06 entre Gimnasia y Libertad de Sunchales, en el día que Gimnasia salió campeón.

También fue el comisionado técnico del último triangular de la LPB que se jugó en 2009 en Esquel, en donde Hispano Americano de Río Gallegos clasificó para jugar la Liga B hoy Torneo Federal con la participación de San Martín de Esquel y Brown de Madryn.

Dejó la función por razones particulares en 2009-2010. Participó en la clínica para jueces y oficiales de mesa dictada por el instructor Diego Rougier año 2010 en el Huergo y en la UNPSJB con todos los árbitros de la Región VII CABB y del Sur de Chile.

Luego del homenaje a Ramón Morel, se procedió al partido que debían completar por la fase clasificatoria del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división los dos clubes antes mencionado. Fue victoria del elenco comodorense que se impuso por 81-74 y de esa manera terminó una programación que vivió un sábado por demás emotivo.



PANORAMA



Viernes en el gimnasio "Diego

Simón" – Rama Masculina

- Carossi Básquet 34 / Federación Deportiva 64 (U23).



Sábado en el gimnasio "Diego

Simón" – Rama Masculina

- Federación Deportiva (*) 81 / Deseado Juniors 26 (U15).

- Federación Deportiva (*) 20 / Deseado Juniors 0 (**) (U13).



(*): Federación Deportiva con los resultados obtenidos en Cat. U-13 y U-15 clasificó para la fase de 4to. de final que se jugarán U-13 el 19/08 y U-15 el 20/08.

(**): Deseado Juniors no completó con la cantidad mínima de jugadores (10).

- Deseado Juniors 74 / Federación Deportiva 81 (Primera).

En Mayores los siguientes equipos de: Náutico Rada Tilly, Deseado Juniors, Petroquímica y Escuela Municipal pasan a la fase de 4tos. de final que se jugará el domingo.



Ayer en el Socios Fundadores

– Rama Masculina

- Escuela Municipal Pueyrredón 68 / Carossi Básquet 76 (U23).



PROGRAMA



Viernes 28 en el gimnasio

"Diego Simón" – Rama Masculina

20:30 Hispano Americano vs Federación Deportiva (U17).



Sábado 29 en el Socios

Fundadores – Rama Masculina

10:00 Hispano Americano vs Gimnasia 'Blanco' (U17).



Gimnasio "Socios Fundadores"

– Rama Masculina

15:30 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U15).

17:00 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U13).

18:30 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U17).



Domingo 30 en el Gimnasio "Socios Fundadores"

– Rama Masculina

10:00 Gimnasia 'Negro' vs Hispano Americano (U17).



En Náutico Rada Tilly – Rama Masculina

13:30 Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly 'Amarillo' (U15).

15:00 Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly (U13).

16:30 Náutico Rada Tilly vs Hispano Americano (U17).



Serie de 4tos. de final de Primera

18:00 Deseado Juniors vs Petroquímica

19:30 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón.

Los ganadores pasarán a las semifinales que se jugarán el sábado 5 de agosto y las finales el domingo 6, ambas jornadas en el gimnasio Socios Fundadores.





Fuente: