El boxeo y el kickboxing animarán el festival "El Padre de los Eventos"

La velada tendrá como protagonista al comodorense Carlos Santana, que irá por la recuperación ante el bonaerense Walter Díaz. También habrá lugar para los deportes de contacto, donde Cintia Guichapani enfrentará a Vilma Suárez de Buenos Aires. Serán 8 peleas las que animarán la jornada en el municipal 1, desde las 21.

"Fue difícil pero nunca se me salieron las ganas de entrenar. Volví a la preparación más fuerte y con la posibilidad que me dieron de entrenar en el municipal 1 por la mañana. Así que estoy contento con eso y estoy mejor preparado para enfrentar a un rival más duro. Y va a ser una buena pelea y es para lo que estoy preparado", sostuvo Carlos Santana (11G, 1P) a El Patagónico en la antesala de la conferencia de prensa del festival "El Padre de los Eventos" que se realizó ayer por la tarde en el gimnasio municipal 1. Y que tiene al comodorense welter junior como protagonista de la pelea de fondo frente al bonaerense Walter Díaz (10G, 10P, 1E).

"Concentrarme más y yo meterme en el juego que yo proponga. Creo que eso es lo que debo mejorar respecto a mi última presentación. Sé que estando frio de mente y bien atento puedo generar un resultado a mi favor", adelantó el púgil.

Ya en rueda de prensa y con la presencia del titular del promotor local Vicente "Vasco" Arisnabarreta, Othar Macharasvilli del Ente Comodoro Deportes, el referente del kick boxing Darío Achaval. Además de Carlos Santana y Cintia Guichapani se presentó en sociedad la velada.

"Estamos contentos que una vez más de unan el boxeo y el kick boxing para darle un buen espectáculo a la gente, donde no solo Carlos (Santana) y Cintia (Guichapani) darán lo mejor de sí para los presentes. Sino que además habrás seis presentaciones más", adelantó Arisnabarreta.

En la misma sintonía, Darío Achaval ratificó los dichos del promotor y la apuesta de su escuela por promover a la juventud del kick boxing.

"El viernes (por mañana) vamos a ver un nivel de peleadores jóvenes muy buenos. Algunos de ellos vienen de participar en Tierra del Fuego. Y creo que el éxito está asegurado", expresó Achaval.

Por último, Othar Macharasvilli rescató el esfuerzo de que dos deportes de contacto se unan. En especial en un momento tan delicado como lo está pasando la ciudad con las consecuencias del temporal "a pesar de este panorama para nada fácil, gente como Darío (Achaval) y el 'Vasco' (Arisnabarreta) siguen apostando a organizar eventos. Y ello da muestra que si nos esforzamos todos juntos salimos adelante. De parte del Estado (a través del Ente Comodoro Deportes) siempre vamos a acompañar este tipo de propuestas", concluyó.

