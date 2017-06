El CABIN no puede afrontar el pago de salarios y aguinaldos

Esta tarde, la diputada del Frente Para la Victoria Viviana Navarro confirmó en Radio Del Mar que la dilación en el pago de la deuda de PAMI en los próximos días la tendrán que pagar los profesionales que trabajan en el Centro de Aplicaciones Bionucleares con sus salarios y aguinaldos.

"Recordamos siempre que 46 por ciento del universo que atiende el CABIN es PAMI. Con ese escenario necesita si o si para funcionar que PAMI abone lo que está debiendo. El costo lo paga la gente y con su vida", lamentó la diputada y sostuvo que fue informada por los responsables del consorcio que "no se podrá hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos para los 35 asalariados y los 15 prestadores monotributistas que trabajan en el lugar".

Esta situación se ve aún más agravada por los problemas que hay para comprar insumos y el mantenimiento de los equipos.

Frente a este panorama, Viviana Navarro instó al gobierno provincial a intervenir con un salvataje financiero e incluso apuntó a las operadoras a colaborar a través de la Responsabilidad Social Empresaria. "Aunque no es la provincia la que se tiene que hacer cargo de esta situación, ante este cuello de botellas sería bueno que se cumpla esa cláusula que pide que tenga al menos tres mes de financiamiento, podríamos tener el aporte de la Provincia y las operadoras para que el CABIN no se encuentre ante la posibilidad de no atender más a la gente", concluyó.