El Patagónico | Regionales | SALUD - 12 enero 2017 El CABIN recibió los 500 mil pesos de Lotería En el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), el gobernador Mario Das Neves junto a sus colaboradores y el viceintendente Juan Pablo Luque, participaron de la entrega formal del medio millón de pesos gestionado a través de Lotería del Chubut para costear los gastos de la obra de ampliación del Hospital de Día y laboratorio que se realizan en el primer piso.

El subsidio surgió de la realización del último Telebingo Extraordinario en la ciudad y lo recibió el presidente del Consorcio de Administración, Armando Constanzo, quien recordó que "hace un mes estuvimos en el despacho del gobernador y fuimos a contarle cómo era el proyecto de ampliación, a partir de su interés por el Cabin y sabiendo de su inclusión en el Plan Nacional de Energía Nuclear".

En ese momento, Das Neves agradeció la visita y se comprometió a recorrer las obras, lo cual hizo ayer. El mandatario habló de la importancia de las cuatro actividades que hizo ayer en Comodoro y reflexionó: "tienen un común denominador; son cosas que van más allá de lo partidario; son las cosas que necesita una comunidad y es esa comunidad la que nos quiere ver juntos trabajando porque acá no se saca beneficio político, sino para la gente que necesita esta obra; esto es hoy una realidad porque hubo mucha gente que trabajó para engrandecer esta institución que hoy goza de una jerarquía importante en la región patagónica".

Recordó además que "estamos presionando para que el Alvear tenga un tomógrafo para todos los adultos mayores que se atienden allí", admitiendo que hay inconvenientes para obtener los fondos, pero aclarando que su gobierno trabaja para la gente.

"Hoy, hace un año que nos juntamos en el Salón Constituyentes por el tema petrolero y seguimos trabajando; no con los resultados que queríamos pero con una postura firme que concluyó en la firma de un acta el 23 de diciembre", resaltó.

Además, anuncio que se constituirá la Mesa de Energía de Chubut "porque no estamos de acuerdo con lo que hizo Neuquén. La dirigencia local fijó su postura, vino y habló con la gente; y otra cosa es tomar medidas como hizo Neuquén para complacer medidas de flexibilización laboral con las que no estamos de acuerdo".

