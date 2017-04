El Patagónico | Regionales | DOCUMENTACION RAPIDA - 28 abril 2017 El camión de documentación rápida atenderá en Laprida hasta mañana El camión fábrica del Registro Nacional de las Personas ayer comenzó a atender a quienes quieren acceder al nuevo Documento Nacional de Identidad, especialmente a los damnificados por el temporal. Hasta mañana, de 9 a 17, funcionará en barrio Laprida y el domingo se instalará en el Gimnasio Municipal Nº 2 para atender a los habitantes del barrio Juan XXIII y alrededores. Cada día la unidad puede gestionar entre 400 y 500 documentos.

Luego de realizar más de 9.000 documentos en Tucumán, una de las provincias del norte del país más afectadas por el temporal que el último mes aquejó a diversas localidades argentinas, ayer comenzó a funcionar en Comodoro Rivadavia el camión de documentación rápida que envió el Ministerio del Interior de la Nación.

Minutos después de las 9, un equipo de 30 personas que fueron enviadas desde Buenos Aires comenzó a trabajar frente a la escuela 27 de Laprida, donde la atención se extenderá hasta mañana inclusive para luego instalarse en el Gimnasio municipal Nº 2 y darle prioridad a la zona afectada del Juan XXIII.

Solo en horas de la mañana, más de 200 personas se acercaron para poder realizar su Documento Nacional de Identidad. Muchos de ellos porque todavía no lo habían actualizado y otros afectados por el temporal, como le sucedió a Raquel, una vecina de la calle Costa Rica que le ayudaba a tramitar el documento a su hijo. "Perdió la billetera en el temporal y ahí estaba el documento. La zona estuvo complicada en las dos partes de las calles, pero gracias a Dios no nos vimos afectados. Ahora solo nos queda esperar", dijo la resignada vecina a El Patagónico mientras esperaba su turno.

Según explicó Juan José D’Amico, director nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el camión fábrica que en dos horas permite acceder al nuevo DNI permanecerá en la ciudad por lo menos 10 días. Sin embargo, reconoció que su estadía finalmente "estará determinada por la demanda. Vamos a evaluar de acuerdo a la situación que hoy estaremos analizando con autoridades provinciales cómo con los referentes locales del Ministerio del Interior para ver cuánto tiempo más nos quedamos”, sentenció.



UN TRAMITE RAPIDO

Y SENCILLO

El camión fábrica pude emitir entre 400 y 500 documentos por día. El trámite es rápido y sencillo, explicó Javier Pascual, coordinador de la unidad que envió el Ministerio del Interior de la Nación.

"La gente tiene que venir y retirar el numerito. Nosotros a partir de las 9 de la mañana estamos entregando los números y después la gente pasa al camión donde se le toman los datos biométricos: menores con partida de nacimiento, mayores en lo posible con DNI; depende la circunstancia; si lo perdieron también pueden venir acá”, explicó.

"Luego se toma el tramite: foto; huella digital; se exporta directamente de manera digital y después se imprime acá en el camión”, detalló, asegurando que el trámite en la unidad puede tardar quince minutos y la gestión completa hasta la entrega unas dos horas.

Pascual explicó que en muchos casos los mayores llegan sin DNI y los menores sin partida de nacimiento. Sin embargo, confirmó que en este tipo de casos en el camión también es posible realizar la gestión, ya que el Gobierno provincial en una carpa paralela entrega la partida de nacimiento digitalizada (ver recuadro) y también es posible rastrear información sumaria para corroborar los datos. En el lugar además funciona una carpa de uso exclusivo para persona con dificultades motrices, discapacidad, o que cursen un embarazo y no puedan subir al camión fábrica.



