El camionero que tiró los cables en Ciudadela denunció que los vecinos lo amenazaron

El viernes por la tarde los vecinos de un sector de Ciudadela denunciaron a este medio que un camión de la empresa de servicios de transporte de cargas, Ex Med SRL, circulaba por la calle Constitución con una máquina retroexcavadora, pero los cables del tendido eléctrico no estaban a la altura necesaria para que pueda pasar el vehículo con la maquinaria, y terminó tirando dos cuadras de cable al suelo.Los habitantes del lugar contaron que le exigieron al chofer que detenga su maniobra, ya que no se había percatado del inconveniente que terminó dejando cientos de metros de cables tirados en plena vía pública. Sin embargo, el camionero habría hecho caso omiso al pedido y tras provocar el incidente se escapó del lugar, sostuvieron los vecinos, que también aseguraron que tuvo que ser alcanzado por los efectivos policiales de la Sub Comisaría de Palazzo para que dé detalles de la situación.Luis Contreras, el trabajador de la empresa Ex Med SRL, ayer quiso realizar su descargo por este hecho, y contó una versión diferente. "Yo me bajé del camión, me puse los guantes y acomodé los cables a un costado. Ellos (los vecinos) me insultaban y estaban como locos. Yo les decía: 'ya lo voy a solucionar. Estoy llamando a mi jefe' pero no entraban en razón".El camionero sostuvo que los vecinos lo "tuvieron más de media hora parado. Me apuraron, en ningún momento me escapé. Yo les decía que estaba trabajando que no me molesten y seguían insultando", aseguró.También argumentó que había realizado un pequeño desvió de su ruta laboral para pasar a mirar el negocio que tiene en Ciudadela. "Yo me moví para la otra cuadra, pero los muchachos me apuraron y también me dijeron que me querían tomar el negocio, que me lo iban a quemar", detalló. "Ellos me querían abrir la puerta del camión. Me decían que los había dejado sin tele. Yo les decía ya van a venir a arreglar. Hace un mes que empecé a trabajar ahí (en la empresa) y el patrón me retó porque me había desviado de mi ruta, pero ellos no me dejaban continuar con mi trabajo", agregó."ME AMENAZARON"El camionero además sostuvo que los vecinos se acercaron a su comercio con la intención de atacarlo. "La empleada me dijo que fueron al lugar y le dijeron: 'señora ¿tiene cabina telefónica acá?' Todo para saber que pueden romper o robar", manifestó.En este sentido, Contreras señaló que "le expliqué a los policías la situación, que los muchachos me estaban molestando, me dijeron que iban a romper el negocio. Me pidieron mis datos (la policía) y me dijeron que vaya a la comisaría por si me querían hacer algo".El trabajador también aclaró que luego de terminar con sus tareas laborales se acercó al lugar para corroborar la gravedad de los daños. "Yo volví al lugar después de terminar con mi trabajo y estaba la Cooperativa. Ellos me dijeron que me quedara tranquilo que no eran cables de luz. También fui al otro día (el sábado), al mediodía y vi que los del video cable estaban trabajando, solucionado el problema", aseguró.