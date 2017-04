Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | DEPORTE MOTOR - 24 abril 2017 El campeón Miguel Otero se reencontró con la gloria en una gran jornada solidaria Alrededor de dos mil personas coparon el autódromo General San Martín donde el valor de la entrada fue un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. Las cinco categorías brindaron un gran espectáculo y la victoria quedó en poder de Aníbal Mangini en el TC Patagónico, Emanuel Abdala en el TP Gol, Nicolás D'elía en el TP1100 y Rubén Pires en el TC Austral.

En un Gran Premio solidario, poco más de dos mil personas se acercaron al autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia para disfrutar de la segunda fecha puntuable en el Auto Moto Club. Más de 120 máquinas repartidas en cinco categorías le pusieron el calor y color a la tarde dominguera que brindó atractivas finales a lo largo de toda la jornada.

La responsable de bajarle el telón al espectáculo fue la monomarca Renault 12 con un parque de 33 máquinas en la grilla. Adelante largó el ganador de la primera fecha en Trelew, Sebastián Marsicano quien al final de la recta principal vio cada vez más grande en el espejo retrovisor al campeón Miguel Otero. En un trencito interminable se encolumnaron Julio Varone, "Lalo" Otero, Nicolia y Carenini, pero antes de cumplir el segundo giro de carrera ingresó el Pace Car. A boxes ingresaron con problemas Jonathan Montenegro y Santiago Gamba, con un fuerte golpe en la trompa de su máquina. Con el relanzamiento, y con la atenta mirada de casi dos mil almas solidarias, la prueba no pudo completar tres vueltas que el auto de seguridad debió ingresar una vez más para sacar un auto mal ubicado.

De ahí en más, la carrera fue otra porque el santacruceño Marsicano no pudo controlar su máquina al frenar en la zona del parque y cuando se puso de costado tocó a "Lalo" Otero, por el medio pasó el campeón para quedar adelante del pelotón y sacar una leve diferencia. Y el que sacó provecho fue Darío Haag, que venía de atrás con un gran rendimiento, pero no le alcanzó en las últimas cinco vueltas para poner en apuros al defensor del título que se reencontró con la victoria. El tercer escalón del podio fue para Mariano Pintos, y más atrás llegaron Horacio Carenini y Lucas Nicolia.



EN EL TC AUSTRAL LA VICTORIA FUE PARA RUBEN PIRES



La categoría TC Austral brindó un buen espectáculo con 18 máquinas en escena, donde la gloria y los aplausos se los llevó Rubén Pires, con un Ford del Husar Motorsport. El piloto largó tercero y esperó su momento para festejar en el escalón más alto del podio.

Adelante, la lucha se dio en los primeros giros entre Marcelo Otero y Javier Figueroa que abandonó en la vuelta cuatro, mientras que el representante de Kilómetro 8 comenzó a tener fallas en la vuelta 8 perdiendo el liderazgo de la competencia.

Con Pires adelante, los escoltas fueron los santacruceños Fernando Vázquez y Ariel Figueroa, que no le dieron respiro hasta la vuelta 12 cuando ingresó el auto de seguridad a pista. Al flamear la bandera verde en la recta principal se metía cuarto Larreguy, sumando puntos importantes por el campeonato pero a poco del final se despistó en la parte sucia del circuito y no pudo sumar unidades 'gordas' pensando en el certamen que será largo.



MANU ABDALA OTRA VEZ EN LO ALTO DEL PODIO



Si en Trelew durante la primera vuelta había largado último y ganó, no era ilógico pensar que en Comodoro largando desde el octavo lugar podía repetir. No fue sencilla la victoria para "Manu" Abdala que tuvo que luchar y bastante para doblarle el brazo al "viejo", con el que siempre tiene la misma disputa. Sandro Abdala había largado adelante, pero el gran rendimiento del Gol que lleva el 2 en los pontones terminó adelante.

La tercera colocación en el Turismo Pista Gol, que corrió la segunda cita con 20 máquinas, fue para el radatilense Juan Corchuelo que pudo redondear una prueba final y sigue dando pelea. El gran trabajo en el auto comienza a dar sus frutos, y quedó entre los Abdala. "Manu" pudo saltar a la primera colocación en la última vuelta, seguido por Sandro, mientras que la cuarta colocación fue para Christian.

La nota de color la aportó Martín Coronel quien consiguió el paragolpe a último momento para largar la final, y llegó 5°. El piloto sufrió un toque en la serie y para la carrera le compró el paragolpe al jefe de cronometraje Axel Díaz. Causó sorpresa el trabajo del equipo que en contados minutos sacó el paragolpe del auto particular, de color lila, y lo colocó en el auto amarillo de competición.

En el TP 1100cc el triunfo se lo llevó el campeón Nicolás D'elía. El piloto del Husar Motorsport pudo redondear una buena carrera en el barrio Industrial y sumó puntos "gordos" pensando en la lucha por el campeonato que no quiere largar. La final a 16 giros arrojó distintos matices, y en el podio lo acompañaron Leonardo Carrión y Leandro Del Villar. Por su parte, Walter Jones que había ganado en el arranque del certamen, llegó séptimo. En la categoría TC Patagónico, el triunfo se lo llevó Aníbal Mangini, que había marcado el rumbo en la clasificación. La victoria en la segunda del año la compartió con Pablo Pires y Alejandro Conti. A un escalón del podio estuvo "Paco" Rodríguez y luego quedó el primer ganador del año Mauricio Bona.



EL PUEBLO "FIERRERO" DEMOSTRO SU SOLIDARIDAD



Con una gran iniciativa del Auto Moto Club al hacer el GP Solidario, y mucho esfuerzo de diferentes sectores se pudo llevar a cabo la segunda prueba de la temporada en el autódromo General San Martín. El cuerpo de banderilleros no cobró el trabajo al igual que el comisariato deportivo, y eso achico los gastos para realizar la carrera, pero a su vez, más de dos mil personas se acercaron al barrio Industrial para disfrutar de las carreras marcando un récord para las pruebas locales.

Artículos de limpieza junto a alimentos no perecederos, como así también agua, colchones y frazadas se recepcionaron para llenar tres camiones en la puerta de ingreso al autódromo General San Martín.

Las manos de CAI Solidaria junto a integrantes de Cruz Roja Argentina fueron los encargados de recibir las donaciones, mientras que la gente de "Juntos por un corazoncito feliz" hicieron lo propio en el quincho del AMC, donde hubo platos dulces y salados durante todo el fin de semana.



PANORAMA (FINALES)



TC Austral

1º Rubén Pires 22:26.603

2º Ariel Figueroa a 0,265

3º Javier Hernández a 2,651

4º Fernando Vázquez a 3,637

5º Marcelo Pérez a 12,913



TC Patagónico

1º Aníbal Mangini 13:29.896

2º Pablo Pires a 1,547

3º Alejandro Conti a 2,728

4º Francisco Rodríguez a 12,162

5º Mauricio Bona a 33,024



Monomarca R-12

1º Miguel Otero 25:44.709

2º Darío Haag a 0,225

3º Mariano Pintos a 8,196

4º Horacio Carenini a 9,066

5º Lucas Nicolia a 10,015



TP 1100

1º Nicolás D'Elía 21:48.668

2º Leonardo Carrión a 0,343

3º Leandro Del Villar a 0,636

4º Mauro Larrachau a 0,873

5º Carlos Vásquez a 0,921



TP Gol 1.6

1º Emanuel Abdala 18:47.160

2º Sandro Abdala a 0,191

3º Juan Manuel Corchuelo a 1,882

4º Christian Abdala a 6,617

5º Martín Coronel a 12,337



