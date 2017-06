El campeonato Argentino de Ciclismo de Montaña XCO tiene todo listo

Con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes, se llevará a cabo este fin de semana el Campeonato Argentino de Ciclismo de Montaña . El mismo se desarrollará en modalidad olímpica XCO, y se espera superar ampliamente el centenar de participantes, que vendrán de diversas localidades de todo el país.En la presentación oficial del evento estuvieron presentes Laura Mesa (representante de OSDE), Martín Arias (representante de la Asociación Regional de la disciplina), el vicegobernador provincial Mariano Arcioni, el titular de la cartera de deportes provincial Walter Ñonquepán y el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili."Gracias por esta oportunidad de presentar el Campeonato Argentino de la modalidad XCO. Es una modalidad olímpica, por lo tanto tiene carácter internacional. Recibiremos a más de 120 ciclistas de todo el país, los cuales disfrutarán de este circuito único, por el cual hemos trabajado mucho, coordinando con la gente del Municipio, que nos ha ayudado muchísimo", comentó Martín Arias, referente de la disciplina y fiscalizador de la competencia."Gracias a todos los que están poniendo el hombro para hacer un evento como el que se verá el fin de semana. Como bien han dicho es un evento internacional, que se hará en un predio que ha sufrido estos últimos treinta días un torrente de agua, barro, y que han dejado en condiciones para hacer el evento. Esto muestra que si hay ganas, trabajo en equipo, podemos lograr algo así, y haremos fuerza para que el evento sea un éxito rotundo", sostuvo Othar Macharashvili, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.PROGRAMAHOY17 a 20 Acreditación y pago de inscripción en el Complejo Huergo.MAÑANA10 a 12:30 Acreditación y pago de inscripción.10 a 14 Entrenamientos oficiales todas las categorías.15:00 Campeonato infantil de ciclismo de montaña. (Festival infantil)17:00 Ceremonia premiación categorías infantiles.18:00 Presentación abierto argentino y reunión técnica.DOMINGO9.30 Largada primera manga – categorías Damas y Caballeros Masters y Cadetes.El orden de largada de la primera manga será el siguiente.9:30 Caballeros Master A1 y Master A29:31 Caballeros Master B1 y Master B29:32 Caballeros Cadetes. Damas Master y Caballeros Menores Caballeros Master C1, Master C2 Master D y Damas Menores y Cadetes.9:33 Caballeros Master C1, Master C2, Master D y Damas Menores y Cadetes12:30 Largada categoría Damas y Caballeros Sub 23, Elite y Juniors.El orden de largada de la segunda manga será el siguiente:12:30 Caballeros Elite y Sub 23.12:31 Caballeros Juveniles.12:32 damas Elite Sub 23, Juveniles y Elite.