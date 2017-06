El Campeonato Austral "Copa Chubut Deportes" deberá esperar su definición

Por cuestiones climáticas, la URA junto a la Unión de Rugby del Valle de Chubut decidieron suspender la séptima fecha del certamen y reprogramarla tentativamente para el fin de semana del 8 y 9 de julio. Cabe destacar, que el torneo a su vez es válido como primera ronda del campeonato local, que es clasificatorio para el Regional.El Torneo Austral "Copa Chubut Deportes" entra en el último tramo de competencia, ya que se disputaron seis de las nueve fechas correspondientes. Este fin de semana se iba a desarrollar la 7ma., pero por decisión conjunta entre la Unión de Rugby Austral y la URVCH, se pospondrá por las lluvias y nevadas que cayeron en la región.La fecha estipulada para la recuperación de la misma es el sábado 8 y domingo 9 de julio, pero depende también que el clima no juegue en contra nuevamente. Después de culminado el certamen que une a las dos uniones de la provincia, habrá descanso por unas semanas y luego comenzará la segunda rueda del campeonato local. Los cruces de los equipos de la URA en el Austral suman puntos por la primera vuelta, por lo que Portugués lidera ambos por la victoria del pasado fin de semana ante Calafate. Cabe destacar, que el certamen domestico es el que marca la clasificación de los equipos de la URA al Torneo Regional, que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre. El que se quede con el primer puesto jugará la Zona Campeonato y el segundo y tercero en la Ascenso. Por su parte, el cuarto y quinto lo harán en la Atlántica de Desarrollo.Volviendo al Austral, este fin de semana había un lindo duelo entre el puntero y Chenque, mientras que en el otro partido que se iba a disputar en la ciudad, Calafate recibía a Draig Goch. En el Valle también iban a registrarse cotejos interesantes, porque el escolta Madryn RC (23) visitaba al siempre complicado Bigornia (20) y además se desarrollaría en Trelew el choque de equipos de la ciudad, entre Patoruzú y Trelew RC. Completaban la jornada, San Jorge recibiendo a Comodoro RC.POSICIONES1° Portugués 272° Puerto Madryn RC 233° Bigornia 204° Patoruzú 205° Comodoro RC 166° Trelew RC 157° Calafate RC 148° San Jorge RC 69° Chenque RC 410° Draig Goch 1PROGRAMA8ª fecha (24 y 25/6)- Portugués vs Bigornia- Calafate vs San Jorge- Chenque vs Trelew- Comodoro vs Patoruzú- Puerto Madryn vs Draig Goch9ª fechas (1 y 2/7)- Bigornia - Patoruzú- San Jorge.- Chenque- Draig Goch - Portugués- Trelew - Calafate- Comodoro - MadrynRecuperación 7ª (8 y 9/7)- Chenque - Portugués- Calafate - Draig Goch- San Jorge- Comodoro- Trelew- Patoruzú- Bigornia- Madryn