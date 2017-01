El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 El "Cebolla" Rodríguez se alejó del "Rojo" con "una sensación amarga" El internacional uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez admitió ayer que se alejó de Independiente con "una sensación amarga" por la racha de lesiones que impidieron su continuidad y, a la postre, forzaron la rescisión del contrato seis meses antes de lo firmado.



El ex futbolista de Atlético de Madrid, entre otros, se mostró desencantado por el final de esa etapa, pues recordó que llegó al club, a mediados de 2015, "para ser campeón".

"Me lesioné mucho y no pude demostrar mi verdadero nivel. Fue el año que más me lesioné en mi carrera. Son cosas que pasan, no puedo tirarme a una pileta y ahogarme por eso. Sé que cuando jugué, no defraudé", dijo al canal TyC Sports.

"Cebolla" Rodríguez, de 31 años, jugó 36 partidos (25 de titular) y marcó tres goles en el año y medio que estuvo en Independiente.

"Es un club grande que hace mucho que no puede ganar cosas. Por ahí nos complicó la presión y los que pagamos el pato somos los jugadores", afirmó sobre el presente deportivo de la entidad de Avellaneda.

El 'Cebolla' Rodríguez ya tiene un acuerdo para continuar su carrera en Peñarol de Montevideo, donde se inició profesionalmente y jugó entre 2003 y 2005.





