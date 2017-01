El Centro de Jubilados de Petroleros Jerárquicos llegó a los 480 afiliados

Cada vez más afiliados tiene el Centro de Jubilados del Sindicato de Petroleros Jerárquicos , dijo su presidente Ricardo Núñez. Considera que esto es producto a que representa un espacio de contención y también a los beneficios que sigue sumando, en un marco de mutua colaboración con el gremio y su mutual."Cuando iniciamos teníamos 338 Afiliados y ya hemos afiliado el Jubilado número 480, además, se está acercando más gente a medida que se van juntando los Trabajadores de las empresas", afirmó Núñez, indicando que la gente empezó con el boca en boca y eso le dio mayor conocimiento al Centro."Uno puede entender que no se enteren, pero todos saben tenemos una página en Facebook y es raro que alguien quede afuera. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como 'centro de jubilados personal jerárquico', y ahí estamos", dijo por su parte el vocal de los pasivos, Lucas Campos.A partir de enero, la cuota social que hasta diciembre costaba $75 tiene un valor de $100. Y quienes quieran acercarse para afiliarse tienen como requisito acercarse con dos fotos carnet de 3x3 cm. a la sede del sindicato en Comodoro y también llevar los datos de su esposa y de hijos pequeños si los tuvieran para asentar todo en su ficha de socio.El Centro de Jubilados Petroleros Jerárquicos tiene socios pasivos e incluso están pagando su cuota de afiliación quienes aún están en actividad.Los socios tienen acceso a la denominada Canasta Jerárquica (comestibles y artículos de limpieza a muy buen precio), disponible para todas las personas que estén afiliadas y estén incluidas en el padrón que se tiene renovado cada viernes en la Mutual gracias al trabajo de la Comisión Directiva de los Jubilados.El Centro atiende de 9 a 12 de lunes a viernes en el SUM de Alvear 1.042. Este mes en particular, no está abriendo el sindicato por la tarde, así que esperan que todos aquellos que estén interesados en sumarse, vayan en el horario de la mañana, para ya en febrero retornar con su horario habitual donde están allí de 16 a 19 también."Sería bueno que todos aquellos que se jubilen ahora se acerquen al Centro, porque aquí estamos para recibirlos. Nosotros hemos superado diferentes situaciones y hemos aprendido a disfrutarlo, entonces otros también pueden hacerlo. Este es un espacio que le recarga las pilas al jubilado para que siga y pueda sentirse útil haciendo cosas", apuntó Núñez."Por eso para este 2017, les decimos que se acerquen que, les deseamos un feliz año y que la peleemos todos juntos para seguir adelante, que la intención es ponerle onda y tratar de estar siempre unidos, que es lo principal", concluyó.