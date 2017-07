El Patagónico | Deportes - 22 julio 2017 El certamen "Félix Sáez" disputa su 13ª fecha en el municipal n° 1

Hoy desde las 8:45 se disputará en el gimnasio municipal 1 la decimotercera fecha del torneo de fútbol de salón de los Juegos Comunitarios que organiza la Dirección General de Deprtes y Comodoro Deportes y que lleva el nombre de "Félix Sáez".

En total serán diez los partidos que se disputarán en el gigante de Aristóbulo del Valle y Viamonte.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

08:45 Guardianes del Cefe vs Zona de Quinta (02-03 B)

09:35 Deportivo La Laguna vs Los Amigos FC (02- 03 A)

10:10 Ritmo y Pasión vs Guardianes del Abel Amaya (98-99 A)

10:45 Pibes de Barrio vs Ritmo y Pasión (00-01 A)

11:20 La 209 vs Taller Chapa y Pintura (00-01 A)

11:55 Las Latas vs Pibes de Barrio (98-99 B)

12:30 Las Latas vs El Pocho (00-01 A)

13:05 Las Latas vs Astra (02-03 B)

13:40 El Taber vs Las Latas (04-05 B)

14:15 Esa Maldita Costilla vs Deportivo San Cayetano (00-01 B).





