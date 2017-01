El Chalet Huergo "no es un cámping rutero"

El lugar permanecía cerrado desde los últimos incidentes del mes de diciembre cuando se provocaron daños y se robaron una hélice histórica.

Ayer, el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, recordó que el sitio "no es un camping rutero. El parque museo Chalet Huergo es un patrimonio histórico cultural y debemos entender lo que representa y no tomarlo como un cámping".

En este sentido, el funcionario precisó que se sigue trabajando en el lugar para poder mejorarlo íntegramente para el uso de todo el público. Según detalló, "la obra tiene distintas etapas de ejecución y a futuro se incluyen los baños, dos casillas de seguridad con cámaras, además de cartelería que indica qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Ya está instalada la gente de mantenimiento y se ha provisto de tachos para la recolección de residuos y volquetes que se van a usar. Los lunes el Chalet no estará abierto y se hará el mantenimiento. También habrá personal de seguridad desde las 10 en el portal de acceso sur para controlar que los vehículos no ingresen con bebidas".

Por otra parte, Palomeque aseguró que la seguridad del municipio y la policial los fines de semana busca preservar el resto de los objetos históricos que están en la casa del Chalet y por eso también se trabajará de manera mancomunada con otros organismos de la ciudad como vecinales e instituciones, para reinventariar y proteger estos elementos.

El Chalet Huergo estará abierto todos los días menos los lunes, que es cuando se hará el mantenimiento de las instalaciones. De martes a domingo, en tanto, estará abierto de 10 a 20, aunque previendo la concurrencia que tiene el predio en temporada estival se resolvió también que los viernes y sábado se extienda ese horario hasta las 22.

Por ahora, y hasta tanto esté concluida la obra del acceso norte, están funcionando los accesos tradicionales y para evitar problemas con el tránsito habrá personal municipal coordinando los ingresos y salidas.

Además, Palomeque aseguró que no falta mucho para terminar la obra de la colectora en el predio de la ex Compañía de Comunicaciones 9 y así evacuar de una manera más ordenada el tránsito que se retire del Chalet Huergo.

"Por ahora contaremos con los recursos que tenemos y frente a Eureka habrá personal de transito coordinando en el lugar", mencionó.