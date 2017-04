El "Chef del Rock Nacional" cocinó para los evacuados

Todo comenzó el viernes 31 de marzo cuando publicó en su página de Facebook "Hugo Ruiz Delicias Caseras": "Gente voluntaria, rescatistas, bomberos y policías. El que quiera tomar algo caliente dispongo de mi casa. Recién saque pan casero". Esta invitación permitió que una colega le preguntara si tenía panes para donar a la organización "Juntos x un Corazoncito Feliz" para que sean destinados a los chicos del barrio Stella Maris.

"Necesitaban panes para 90 nenes. Pero para mí era imposible porque estaba todo cerrado y yo tenía poca harina, pero igual me comprometí a ayudar. Me puse a organizar y la gente se re enganchó con la propuesta. La gente de Milo Pasta me prestó sus instalaciones para usar su cocina porque todas mis cosas están en Calafate Rugby Club y no puedo ir a buscarlas", sostuvo Ruiz.

Así, el Chef del Rock Nacional llenó cuatro autos de donaciones con más de 100 viandas para los más pequeños. "Me donaron de todo hice una comida, pero como las donaciones siguieron durante todo el día decidí cocinar en mi casa durante los próximos días", contó.

"Un profesor mío me ayudó a hacer 200 viandas y así muchas personas se sumaron a esta propuesta y entre muchos colegas ayudamos a hacer más de 600 viandas durante la primer semana del temporal", agregó.

Ruiz comentó que todavía dispone de una gran cantidad de donaciones pero no puede continuar cocinando porque su casa, ubicada en Jorge Newbery, no cuenta con suministro de agua potable para seguir elaborando viandas.

Asimismo, el chef se refirió a los malos entendidos que hay en el sector sobre la entrega de donaciones. "A mí me donaron los chicos de Abelardos como también desconocidos y personas muy importantes que no quieren ser nombrados, pero yo doy fe que llegaron a los nenes porque yo salí a repartir", aseguró.

"La idea es continuar con esto hasta donde se pueda porque son todas donaciones de la gente, nunca se acercó el municipio ni nadie. Son personas que no conozco que lo hacen de corazón", agregó.