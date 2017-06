El chico de 12 años con Gripe A evoluciona favorablemente en forma ambulatoria

"La influenza la tenemos nosotros hace muchísimos años; nada más que por ahí provoca mayor movilización la idea desde que tuvimos el brote de la Gripe A H1N1 porque generó conmoción cuando era un nuevo virus, pero en realidad hace años circula y ya habíamos tenido casos en el hospital”, dijo Susana Muñoz, jefe de la División de Epidemiologia del Area Programática Sur a El Patagónico, trayendo tranquilidad por el caso de Gripe A que se detectó recientemente en un chico de 12 años.Según se confirmó, el menor se recupera favorablemente en forma ambulatoria en su casa, luego de que fuera detectada la enfermedad respiratoria poco después de que el paciente se colocara la vacuna contra la gripe, correspondiente al calendario 2017. Es probable que la inmunización no haya alcanzado a desarrollar los anticuerpos en el menor.En el caso tomó intervención el servicio de salud del ámbito privado donde el niño fue atendido por su pediatra. Desde el sector público, en tanto, les recomendaron a la clínica enviar muestras del virus al instituto correspondiente para que sean analizadas, principalmente con el propósito de que se puedan estudiar los distintos serotipos y de esa manera elaborar las vacunas del próximo año, ya que el virus va mutando, explicó Muñoz.Además, se asesoró al establecimiento educativo al que asiste el niño y a Supervisión de Nivel Medio ante la posibilidad de que se detecten otros casos.A VACUNARSE LOS GRUPOS DE RIESGOAnte esta nueva aparición de Gripe A, que se suma a otros cuadros de este tipo detectados durante el año, desde el Area Programática Sur recomiendan a los grupos de riesgo -embarazadas en cualquier momento de gestación, niños de 0 a 6 años, mayores de 65 y pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunológicos o personas con obesidad mórbida- vacunarse en cualquiera de los 13 centros habilitados por Provincia o en los hospitales públicos de la zona. En este caso no necesitan indicación médica."Tenemos que hacer lo mismo que durante todo el resto del año: los grupos de riesgo vacunarse y en las instituciones ventilar las aulas entre cada turno; que todos tengan la posibilidad de lavarse las manos porque a veces hay situaciones en que las calles no funcionan y eso no debería pasar, y mantener bien limpios los ambientes”, explicó Muñoz."No es nada distinto a lo de siempre. Lo que sí es importante es que cuando haya algún chiquito o algún docente con un cuadro de ese tipo, no asista a la escuela porque los virus son muy fáciles de transmitir, como cualquier infección respiratoria”, sentenció Muñoz, intentando llevar tranquilidad a la comunidad “ya que es un virus más que circula entre nosotros”.