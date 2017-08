El Patagónico | Deportes | TENIS - 29 agosto 2017 El chubutense Gabriel Mamani sigue creciendo en su carrera deportiva Fue campeón mundial en la categoría Sub 14 con la selección argentina y sigue creciendo en su carrera deportiva. Además, cuenta con el respaldo del ente provincial Chubut Deportes.

Gabriel Mamani, tenista chubutense, sigue creciendo en su carrera deportiva y en la búsqueda del progreso constante, con el apoyo de Chubut Deportes, actualmente se encuentra compitiendo en torneos ITF Sub 18.

"En este momento me encuentro jugando un torneo en Córdoba en singles y dobles. En esta categoría lo hago con Bautista Torres, también de Argentina, y ya pasamos la primera ronda. Son dos torneos seguidos", explicó el portuario.

Comentando que "el primero también se jugó en Córdoba. En singles perdí en segunda ronda y en dobles fuimos campeones con mi compañero Torres. Ahora empieza el segundo, juego el martes otra vez en singles y dobles".

El tenista campeón mundial Sub-14 con la Selección Argentina y reconocido como el "Deportista del año 2016" en la ciudad de Puerto Madryn confió: "después de este torneo ITF me voy a jugar a Puerto Rico, un torneo internacional. Ya disputé además un par de certámenes en que juegan chicos de 18 años".

Comentado "no es obligatorio jugar con el mismo compañero en dobles durante la temporada, podés ir cambiando.

Mamani tuvo grandes actuaciones en la categoría sub 14 a lo largo de 2016 jugando la final en Banana Bowl en Sao José Dos Campos (Brasil); la semifinal en la Copa Argentina en Córdoba y el Guayaquil Bowl en Guayaquil (Ecuador).

Para el joven, actualmente viviendo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), "como es mi primer año en esta categoría y recién tengo 16 años, es difícil conseguir resultados por qué estoy en una categoría mayor. Este año empecé con torneos de esta categoría y de a poco, sé que mi nivel irá creciendo".

Destacando "el trabajo de mi equipo técnico, tanto mi entrenador de tenis Hermann Ritter como mi preparador físico Claudio Broz. Estamos trabajando muy fuerte para el próximo torneo en Puerto Rico, del mismo ITF Sub 18, pensando en mejorar la posición 1700 que actualmente tengo en el ranking internacional".







