El Patagónico | Regionales - 27 diciembre 2016 El ciclo de contención para chubutenses derivados a Buenos Aires por enfermedades cerró su año Se trata del espacio "El Arte es Terapia" que a lo largo de 2016 organizó la Casa del Chubut y Seros en la delegación que el Gobierno de la Provincia tiene a metros del Obelisco porteño.

Con la presencia del director general de la Casa del Chubut, Germán Sahagún, y la titular de la Delegación Capital Federal de Seros, Susana Bravo, se realizó en Buenos Aires el cierre del ciclo de contención a chubutenses derivados a Buenos Aires por problemáticas de salud.

La ceremonia se llevó a cabo en el salón auditorio de la institución, donde también estuvieron presentes pacientes chubutenses derivados que concurrieron, en muchos casos, junto a los familiares que los acompañan a realizar sus tratamientos médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las actividades desarrolladas en esta última jornada giraron en torno a la temática "Confección de adornos navideños y tarjetas de fin de año". Previamente, durante el transcurso de 2016, se habían organizado otras actividades como "Creación de máscaras", "Collage", "Mural conjunto – La isla", "Soy un poeta", "Mandalas", entre otras.

Cabe destacar que estos talleres fueron dictados por Laura Bravo, licenciada en Trabajo Social -Casa del Chubut- ; Cecilia Drach, licenciada en Psicología –delegación Capital Federal de Seros- ; y Antonella Mantegna, licenciada en Trabajo Social –delegación Capital Federal de Seros- quienes anticiparon que en 2017 el nuevo ciclo se iniciará a partir de marzo.



OTRA FORMA DE CONTENCION



"El Arte es Terapia" es organizado de manera conjunta por la Casa del Chubut y la Delegación de Seros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coordinado por profesionales especializados de ambas instituciones del Gobierno provincial.

Las actividades son libres y gratuitas. Están abiertas a toda la gente de la provincia que se encuentra en Buenos Aires por temas de salud, personales y familiares, brindándoles un espacio de contención y recreación en un lugar como la Casa del Chubut que siempre recibe con calidez a todos los ciudadanos que se encuentran circunstancialmente en Capital Federal.

El taller combina las posibilidades que brinda el arte y la creatividad con las ventajas del trabajo grupal, fomenta la expresión de sentimientos y emociones, la creatividad y la participación. Es que los profesionales consideran que el desarrollo de la creatividad es indispensable para el trabajo en promoción de la salud, entendiendo a esta última como conductas que mejoran el bienestar cotidiano de las personas, cursen o no tratamiento médico.

Cabe aclarar que para participar del espacio no es necesario tener conocimientos de arte o pintura, ya que lo importante no es el resultado sino el proceso de realización.

De esta forma, se busca mejorar la calidad de vida del paciente y sus acompañantes; acompañar al paciente en su tránsito por los distintos momentos que su salud atraviesa; estimular las posibilidades expresivas; y experimentar nuevas formas de comunicación y expresión de sentimientos, emociones y deseos.

