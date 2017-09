El Patagónico | Deportes - 20 septiembre 2017 El Clausura de la ACRB sigue con más partidos

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) continuará esta noche con la disputa del torneo Clausura 2017.

En ese contexto, desde las 20:00 en el gimnasio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima se medirá con Petroquímica en categoría Mayores de la rama femenina y a continuación, Escuela Municipal Pueyrredón jugará con Gimnasia en Primera masculina.

Mientras que en el "Diego Simón" de Kilómetro 3, desde las 20:30, Federación jugará con Domingo Savio en Primera femenino y luego, el conjunto salesiano se las verá con la 'Fede', pero en categoría Mayores de la rama masculina.

El último lunes, mientras tanto, se jugaron dos partidos en el gimnasio de Náutico Rada Tilly. En primer lugar, Náutico 'Amarillo' derrotó 52-40 a Náutico 'Negro' en la categoría formativa U15, mientras que en U23, el Náutico se impuso a Federación Deportiva por 62 a 49.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio

Diego Simón

20:30 Federación Deportiva vs Domingo Savio – (Primera Femenino)

22:00 Domingo Savio vs Federación Deportiva (Primera Masculino).



En el gimnasio "Auxiliar

y Socios Fundadores"

20:00 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica – (Primera Femenino)

21:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (Primera Masculino).



Mañana en el gimnasio

"Cemento Comodoro"

20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U13).

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly (Primera).



PANORAMA



Lunes en Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 'Amarillo' 52 / Náutico Rada Tilly 'Negro' 40 (U15).

- Náutico Rada Tilly 62 / Federación Deportiva 49 (U23).

