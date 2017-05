El Club Chevrolet Sin Fronteras entregó donaciones al destacamento de Laprida

Esa noche, los integrantes del club entregaron donaciones al nuevo destacamento de Bomberos de barrio Laprida, unidad que está en proceso de formación, para que sean entregadas a las familias afectadas por el temporal del último mes.Matías Bianco, uno de los organizadores de la actividad junto a Mauricio Steiner, en diálogo con El Patagónico explicó que “la idea era, aparte del fanatismo, difundir la marca y tratar de disfrutarlo; ayudar también a las personas que más sufrieron esta catástrofe que nos afectó a todos”.Para poder lograrlo se contactaron con otros clubes de fanáticos de Chevrolet del país, donde comenzaron a recolectar productos necesarios para que luego fueran enviados a la ciudad.Mauricio explicó que todas las donaciones se juntaron en la localidad de Don Torcuato, al sur del partido de Tigre. Desde allí, tras gestiones de Gustavo Molinari, encargado de la sucursal Comodoro de la empresa OCA, todo lo recaudado fue cargado en camiones y enviado a la ciudad en forma gratuita, en otro gesto de solidaridad UN GRUPO EN CRECIMIENTOMatías y Mauricio no ocultaron su alegría por los 50 bultos que recibieron y que esa misma tarde entregaron en el barrio de zona norte. "Recibimos mucho fideo, arroz, productos de limpieza, agua potable, alimentos no perecederos y lavandina. Menos ropa porque no pedimos. Y ahora lo entregamos en el destacamento que se está formando en Laprida”, explicó Matías, agradeciendo a la empresa OCA que no cobrara el envío.En la actualidad el Club Chevrolet Sin Fronteras está integrado por más de 20 personas que se reúnen los fines de semana en algún punto de la ciudad. Participan propietarios de Chevys, 400, Apaches, Corsas y otros modelos de la marca perteneciente a General Motors.Quienes quieran conocer a la agrupación, pueden comunicarse al teléfono 154008741. “Siempre nos juntamos, ruteamos, vamos a las carreras locales y también estamos en Facebook”, explicó Matías.