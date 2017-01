El Patagónico | Deportes - 24 enero 2017 El Club San Martín oficiará de anfitrión del Torneo "Mi Ciudad" Organizado desde hace más de una década por Juan Mansilla, la competencia de Master se traslada este verano al barrio del "General", donde durante casi un mes seis equipos animarán los encuentros.

En el marco de los 116 años de la capital petrolera, y en un año en que el Club San Martín cumplirá 50 años de vida, Juan Mansilla pondrá en marcha en la institución del barrio del oeste de la ciudad el clásico torneo de fútbol de veteranos "Mi Ciudad", que congregará a seis representativos en la categoría Master.

"Los equipos van a estar divididos en dos zonas, donde van a jugar todos contra todos. Si bien nos faltan que nos confirmen dos equipos. Ya tenemos definidos quienes serán los protagonistas de esta edición que Juan (Mansilla) nos eligió como club, dado que en julio vamos a cumplir 50 años de vida", sostuvo Roberto Oscar Gómez, delegado del club San Martín en la Asociación de Veteranos de Comodoro Rivadavia.

La presentación se realizó ayer, en la sede que el club posee en la ladera del cerro en los altos del barrio que lleva el mismo nombre.

"Para nosotros este torneo es un incentivo más, porque se realiza en forma amistosa y es punto de encuentro con otros clubes de los cuales mantenemos una buena relación. Esa es la particularidad de San Martín, no tenemos problemas con nadie. Y los que formamos el club somos todos del barrio. Entonces ser sede de otros equipos es algo que nos reconforta mucho", expresó Gómez.

En la modalidad de juego, el torneo se llevará a cabo en partidos de todos contra todos. Con tiempos de 30' de duración cada uno. Y un impasse de 10' de descanso.

Se consagrará campeón el equipo que más puntos tenga. Y en caso de haber empate entrará en juego la diferencia de goles para determinar al ganador.

En lo disciplinar, a las dos amarillas el jugador quedará excluido un encuentro. La premiación consiste en Copa Challenger al equipo campeón, y trofeos hasta el tercer puesto. A la valla menos vencida y al goleador del certamen. Como así también diplomas para todos los participantes. Todo ello en una cena agasajo, con un costo de 300 pesos, donde solo no pagaran los delegados y capitanes de los tres primeros puestos.

"Es un buen comienzo para nosotros, que a nivel institución estamos planificando los 50 años de vida. Y tenemos mucho por mejorar en un entorno complicado, porque hace poco nos quemaron uno de los vestuarios. Y el salón de usos múltiples que comenzó el municipio quedó parado y se está viniendo abajo. La intención es no dejarlo caer y seguir trabajando, porque antes del aniversario hay renovación de autoridades por un nuevo mandato de dos años", setenció Gómez.

