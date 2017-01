El comisario hallado sin vida en su celda murió por "síndrome asfíctico"

Federico Jurado era uno de los ex comisarios de la Policía Bonaerense detenidos en la causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero de presuntas coimas en la Jefatura Departamental de La Plata.

La Policía Científica al arribar el jueves a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata donde hallaron muerto al ex comisario.

El ex comisario Federico Jurado, hallado muerto el jueves en su celda de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, falleció por un "síndrome asfíctico" y hemorragias internas, según el resultado preliminar de la autopsia, y su defensa afirmó que no se trató de una "muerte natural".

Según el informe elevado por las forenses al fiscal de la causa, Marcelo Martini, y al que Télam tuvo acceso, "la muerte se produjo por un síndrome asfíctico y edema agudo de pulmón hemorrágico ad referéndum de pericias solicitadas, asociado a una hemorragia digestiva alta y páncreas hemorrágico".

"En principio, para nosotros está confirmado que hubo faltante de oxígeno, que se debe a un cuadro de asfixia, por lo que no fue una muerte natural", precisó la abogada Laura Corporal, quien junto a su colega Daniel Mazzochini, ejerció la defensa de Jurado (41).

Jurado es uno de los ex comisarios detenidos en la causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero de presuntas coimas en la Jefatura Departamental La Plata y según confirmaron las médicas legistas que realizaron la necropsia, padecía diabetes tipo 2 y estaba medicado con melformina.

Caporal precisó: "el anticipo de la autopsia confirmó que estaba cianótico por falta de oxígeno, y no por estar durmiendo boca abajo o producto de las livideces, como se dijo ayer" y añadió que "igual, se aclaró que Jurado tenía una afección pulmonar que puede haber provocado el tono morado en la cara".

La letrada descartó "la muerte natural, como dijeron desde Gendarmería y Fiscalía" y analizó que "la falta de oxígeno no puede ser jamás por un paro cardiorespiratorio".

No obstante, el resultado final de la autopsia estará concluido dentro de una semana o diez días, debido a que se aguardan los estudios histopatológicos, precisaron los letrados.

Ayer a la mañana, Jurado fue encontrado muerto por un guardacárcel, sin síntomas de violencia en el lugar. De acuerdo a la autopsia practicada por dos médicas forenses de Asesoría Pericial del Departamento Judicial La Plata, la muerte se produjo alrededor de las 7.

Tras conocerse el deceso, se comunicó el hecho al fiscal Martini, al juzgado de Garantías a cargo de la jueza Marcela Garmendia y a la Policía, precisaron voceros del Servicio Penitenciario bonaerense.

El fiscal Martini, a cargo de la causa, se dirigió a la Unidad Penitenciaria 9, ubicada en las calles 76 y 9 de La Plata, a la espera de que arriben los peritos de Gendarmería Nacional, quienes realizaron pericias en la celda.

Luego, el cuerpo del ex comisario fue llevado a la Asesoría Pericial del Barrio Hipódromo, de La Plata, para realizar la autopsia.

En ese momento, Martini dijo a Télam: "todo indica que fue una muerte natural. Parce que murió de un paro cardíaco. Esta persona era diabética", y añadió que "no hay signos de violencia y el informe de la médica dice que falleció por un paro cardíaco".

Jurado, ex comisario de la seccional de Villa Ponsati, estaba detenido en la causa en la que también están presos el titular de la departamental Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.

Todos son investigados en el marco de una causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero presuntamente ilegal en la Jefatura Departamental de La Plata.

Los nueve ex comisarios habían sido trasladados recientemente a distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires, imputados desde el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo dentro de la sede de la Jefatura Departamental.

Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.