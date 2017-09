El Comité Buenos Aires 2018 presentó los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 explicó ayer el concepto innovador de la competencia y algunos detalles de la fiesta inaugural al aire libre en el Obelisco para la celebración, que se realizará del 6 al 19 de octubre del año próximo.

De la presentación tomaron parte Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Organizador de los Juegos; Leonardo Larrosa, CEO del Comité; el ex tenista Luis Lobo, secretario de Deportes de la CABA; y Mario Moccia, secretario del COA.

"La obra más importante, la villa deportiva, está al 90 por ciento ejecutada. Esperamos, para marzo, tener todos los edificios en manos del Comité organizador", dijo Werthein en una concurrida conferencia de prensa en la sede del COA.

El dirigente destacó que contar con las obras concluidas con tanta antelación "es un tema central, porque se va a poder probar toda la infraestructura y evitar problemas en los servicios, como ocurrió en otras oportunidades, como pasó en Río de Janeiro", recordó.

La Villa Olímpica de la Juventud estará ubicada en la zona Sur de la CABA, una de las más postergadas de la capital, y allí se construirán 31 edificios para 7 mil personas, entre ellos 3.980 atletas de entre 15 y 18 años (por primera vez habrá la misma cantidad de deportistas hombres y mujeres), entrenadores y jefes de equipo.

Tendrá un costo operativo de 190 millones de dólares aportados por al gobierno porteño, y el Parque Olímpico costará 90 millones de dólares, para lo cual el Comité Olímpico Internacional (COI) aportará 15 millones de la moneda estadounidense.

"No hay fondos del Gobierno Nacional porque no se lo pedimos", señaló tajante Werthein. Y destacó que "en estos Juegos cada cosa que se construya tendrá un dueño o una utilidad el día uno después de terminada la competencia" y que, por esa razón, todo lo que no tenga un dueño será temporal" porque la idea es contar con "estructuras de bajo costo de mantenimiento y de máxima calidad".

Otro de los puntos que resaltó el empresario fue la innovación de la ceremonia de apertura, el 6 de octubre del año próximo, que se realizará en el corazón del centro porteño: el Obelisco.

"Es un gran proyecto con un nuevo concepto: ir donde la gente está en vez de intentar llevar a la gente a los estadios. No queremos gastar en una fiesta costosa, en la cual se usa plata que no se recupera, y cobrar entradas a precios exorbitantes que la gente no pueda pagar", explicó.

Otro de los anuncios fue el concepto de los cuatro Parques Olímpicos de la Juventud, donde se realizarán la mayoría de los 241 eventos de las 32 disciplinas que se disputarán durante Buenos Aires 2018, todos en lugares estratégicos de la ciudad.

El Parque Olímpico de la Juventud se construye en el Parque Roca de Villa Soldati; el Parque Urbano, en Puerto Madero, el Parque Verde, en los bosques de Palermo, y Tecnópolis.

El presidente del COA reiteró que "el sueño de ser sede de los Juego Olímpicos de 2032 siempre esta", pero que hay que ir paso a paso: "Primero hagamos bien esto y después vemos".