El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 junio 2017 El comodorense Mauricio Toni debutó en el triunfo de Vélez El defensor de 19 años ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en lugar de Leandro Cufré. Los goles del "Fortín" los marcaron Nicolás Domínguez, Matías Vargas y Mariano Pavone.

Vélez Sarsfield, que tuvo el debut como suplente del defensor comodorense Mauricio Toni, regresó al triunfo después de dos fechas y dejó a Tigre sin técnico, al precipitar la renuncia de Facundo Sava con la goleada 3-0 que le aplicó como visitante en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 27ma. del Campeonato de fútbol de Primera división.

Los goles del conjunto de Liniers fueron anotados de Nicolás Domínguez (34m.PT), Matías Vargas (5m.ST) y Mariano Pavone (48m.ST).

Toni, ex Comisión de Actividades Infantiles, ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en lugar de Leandro Cufré.

Con esta victoria, Vélez, de pobre campaña, sumó 32 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Tigre quedó con 25 y cerró el pobre ciclo de Sava, que duró apenas dos meses, con una campaña de dos victorias, un empate y siete derrotas en el torneo, además de la eliminación en la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra, de la B Metropolitana.

Vélez ganó el encuentro con claridad y en forma legítima, porque aprovechó las situaciones para marcar en los momentos justos, ante un rival que no mostró actitud para revertir la superioridad del ganador.

En el primer tiempo, hubo alguna paridad en las acciones, pero siempre fue Vélez el que mejor resolvió el juego y solo se puede contar una situación por cada equipo hasta el gol convertido por el volante Domínguez: Pavone para Vélez y Janson para Tigre, pero en los últimos minutos justificó la ventaja con otro gran disparo de Delgadillo que se fue apenas ancho.

Al inicio del segundo tiempo pudo empatar Diego "Cachete" Morales, pero inmediatamente el volante Vargas (20 años) anotó el propio y la sensación fue la de un partido cerrado.

Tigre fue un equipo deslucido, distraído en defensa y falto de imaginación. Pese a esto fue con amor propio y Carlos "Chino" Luna pudo descontar de cabeza.

Lo ganó bien Vélez por mérito propio al generar situaciones y por los errores en el fondo de Tigre.

En la próxima fecha 28va., Vélez será local ante Sarmiento de Junín, mientras que Tigre visitará a Patronato de Paraná.



SINTESIS



TIGRE 0 - VELEZ 3

Tigre: Javier García; Martín Galmarini, Erik Godoy, Juan Carlos Blengio y Emiliano Papa; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Alexis Castro y Diego Morales; Lucas Janson y Carlos Luna. DT: Facundo Sava.

Vélez: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Lautaro Gianetti y Leandro Cufré; Diego Zabala, Leandro Desábato, Nicolás Domínguez y Matías Vargas; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Gol PT: 34m. Domínguez (VS).

Gol ST: 5m. Vargas (VS) y 48m. Pavone.

Cambio PT: 42m. Ellacopulos por Cardozo (T).

Cambios ST: 17m. Ramón Mierez x Castro (T); 23m. Fabricio Alvarenga x Delgadillo (VS); 24m. Mauricio Toni x Cufré (VS) y 40m. Nicolás Tripichio x Domínguez (VS).

Amonestados: Menossi, Cardozo, Blengio y Mierez (T); Desábato y Toni (VS).

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Tigre.



Fuente: