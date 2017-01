El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 enero 2017 El comodorense Tomás Conechny irá al Sudamericano Sub 20 de Ecuador El delantero surgido de la CAI integra la lista definitiva del plantel que jugará el certamen que otorgará cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se disputará entre mayo y junio de este año en Corea del Sur.

El entrenador del seleccionado argentina sub 20, Claudio Ubeda, confirmó en la tarde de ayer el plantel de 23 futbolistas que participará del Sudamericano de la categoría a jugarse en Ecuador a partir del 19 de enero.

El certamen otorga cuatro plazas para el Mundial sub 20 a realizarse en Corea del Sur entre mayo y junio próximo y entre los convocados se destacan los jugadores Santiago Ascacíbar y Lucas Rodríguez, de Estudiantes de La Plata, y Ezequiel Barco, de Independiente. También quedó en el plantel el delantero comodorense Tomás Conechny, actual jugador de San Lorenzo, surgido de la Comisión de Actividades Infantiles.

Argentina debutará el jueves 19, a las 21:15, ante Perú, en el estadio Municipal de Ibarra, partido por el grupo B que también integran Uruguay, Venezuela y Bolivia.

Los convocados son los siguientes:

Arqueros: Franco Petroli (River), Facundo Cambeses (Banfield) y Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela).

Defensores: Cristian Romero (Belgrano), Milton Valenzuela (Newell's), Nahuel Molina (Boca), Lisandro Martínez (Newell's), Juan Foyht (Estudiantes de La Plata), Nicolás Zalazar (San Lorenzo) y Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors).

Mediocampistas: Pedro Ojeda (Rosario Central), Franco Moyano (San Lorenzo), Santiago Ascacíbar (Estudiantes de La Plata), Julián Chicco (Boca), Ezequiel Barco (Independiente), Joaquín Pereyra (Rosario Central), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata) y Matías Zaracho (Racing).

Delanteros: Lautaro Martínez (Racing), Brian Mansilla (Racing), Tomás Conechny (San Lorenzo), Marcelo Torres (Boca) y Ramón Mierez (Tigre).

Quedaron fuera del plantel Marcos Senesi (San Lorenzo), Tomás Chancalay (Colón) y Franco Moyano (San Lorenzo), quienes estuvieron practicando con el plantel en el predio de Ezeiza hasta ayer.

El sub 20 argentino entrenará hoy por la tarde, mañana lo hará en doble turno con atención a la prensa por la mañana y el viernes la práctica será por la mañana, siempre en Ezeiza.

En la sesión vespertina del jueves habrá ensayo de fútbol ante la preselección de Faccma (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y el viernes, luego del trabajo matutino, los futbolistas quedarán libres hasta el lunes que viene.

