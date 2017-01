El Patagónico | País/Mundo - 04 enero 2017 El complejo minero Pascua Lama sufrió su tercer derrame en un año y medio El Ministerio de la Minería de San Juan minimizó lo sucedido. Aseguró que lo que ocurrió fue "un drenaje natural del deshielo del cordón montañoso que se infiltró y escurrió superficialmente por la boca del túnel" y que en la zona "no se realiza tratamiento de mineral ni producción alguna por encontrarse el proyecto transitoriamente suspendido".

Un nuevo derrame, el tercero en un año y medio, fue detectado en el complejo minero Pascua Lama, que explota la empresa Barrick Gold en la provincia de San Juan, aunque el Gobierno provincial asegura que ocurrió "por un drenaje natural del deshielo" en un sitio en donde "no se trata" el mineral "ni hay producción alguna".

El nuevo incidente ocurrió el jueves a las 18 y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, anunció ayer que envió a San Juan una comisión que inspeccionará la zona de Lama, tomará muestras y hará un relevamiento en torno al nuevo derrame en el complejo minero.

"Como autoridad nacional ambiental y siempre respetando las autonomía y competencias ambientales de la provincia, Bergman solicitó al titular de la cartera de Minería de San Juan, Alberto Hensel, que brinde la mayor información al respecto y detalle el estado de situación", detalló la cartera.

La comitiva está encabezada por Carlos Martínez y Mariano Miner, de la Subsecretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y Andrea Celso, de la Dirección de Residuos Peligrosos.

La Gobernación indicó además que técnicos del Ministerio de Minería están en la zona para "analizar las medidas a adoptar" pero que sólo considera válida "la obturación del túnel transfronterizo de la cinta transportadora Pascua-Lama.

La empresa, por su parte, atribuyó el derrame al "deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera", y que se originó "por la crecida del río Turbio, cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación"

"De esta forma el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el río Las Taguas", detalló la minera.

Y agregó: "la mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta pero un excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento".

Según la empresa, la "contingencia fue oportunamente informada a las autoridades provinciales y no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores".

Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron a Barrick Gold el "cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero", al tiempo que apuntaron al gobierno nacional como la autoridad que debe intervenir.

"Barrick debe irse y es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente. Pascua Lama aún no arrancó a producir y ya está contaminando", sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.



ANTECEDENTES

Este es el tercer derrame en menos de un año y medio -el primero ocurrió en setiembre de 2015 y el segundo en el mismo mes del año siguiente-, y según denuncia la Asamblea "Jáchal No Se Toca", actualmente hay cinco ríos de San Juan que están contaminados por las operaciones de la minera que actúa "violando la Ley de Glaciares".

"El lugar del nuevo derrame tóxico de Barrick Gold está protegido por la Ley de Glaciares y eso es responsabilidad del gobierno nacional", afirmó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Los ambientalistas informaron que el proyecto Pascua Lama está frenado por la justicia del lado chileno.

